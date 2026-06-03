Sreda, 3. 6. 2026, 8.02
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V Kamniku okronali državne prvake v sabljanju
Konec minulega tedna so v Kamniku okronali nove državne prvake v sabljanju. V članski konkurenci sta na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v meču stopila Francesca Parmesani in Jan Golobič, v sablji Neja Lebeničnik in Peter Krajnc, v floretu pa Eli Mlekuž in Matej Kušar.
Najboljši evropski sabljači bodo med 16. in 18. junijem nastopili na celinskem tekmovanju v Parizu. V francoski prestolnici bosta slovenske barve zastopala Parmesani v meču in Krajnc v sablji, slednji bo tudi edini slovenski predstavnik na svetovnem prvenstvu med 24. in 27. julijem v Hongkongu.
Med 21. avgustom in 3. septembrom bo italijanski Taranto gostil 20. sredozemske igre. Sabljaški program bo na sporedu med 20. in 24. avgustom, med udeleženci bosta sta tudi 24-letna Parmesani in dve leti mlajši Krajnc.