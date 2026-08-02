Na drugi tekmi dva Slovenca do točk, Rok Oblak tretji

Smučarski skakalci so v Wisli na Poljskem opravili še drugo tekmo poletne velike nagrade. Tako kot v soboto sta se med dobitnike točk od Slovencev prebila dva tekmovalca, a končala precej višje. Rok Oblak je bil tretji, Žiga Jančar pa je končal na 13. mesto, a po diskvalifikaciji Poljaka Kamila Waszeka napredoval na 12. Slavil je Naoki Nakamura.

"Za mano so res dobri občutki. Res sem zelo vesel, da sta mi na tekmi uspela dva super skoka. Še pa so rezerve, a zaenkrat je to na kar zelo visoki ravni. V Courchevelu pričakujem to, kar tu, dobre skoke, kakšen bo rezultat, bomo pa videli," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedal Oblak.

Rok Oblak, ki je po prvi seriji zasedal peto mesto, je na koncu za skoka, dolga 131,5 m, zbral 254,5 točke. Žiga Jančar, včeraj brez točk na 39. mestu, je tokrat po prvi seriji zasedal 16. mesto, na koncu pa pristal na 13. s skokoma 125 in 128 m ter 238,2 točke. Naknadno pa je pridobil še eno mesto po diskvalifikaciji Poljaka Kamila Waszeka in končal kot 12.

Le za desetinko točke se je finale izmuznil včeraj 24. Žigi Jelarju, ki je bil tokrat 31., Rok Masle pa 39. Lovro Kos je obstal v kvalifikacijah.

"Po slabši sobotni tekmi smo danes, predvsem Žiga Jančar in Rok Oblak, naredili boljše skoke. Res lepa uvrstitev Roka, prve stopničke v karieri. Želimo si mirno nadaljevati poletno veliko nagrado in priključiti še ostale fante," pa je dejal trener Robert Hrgota.

Zmagovalec Japonec Naoki Nakamura je skočil 128,5 in 133 m, zbral pa je 272,9 točke. Drugi je bil tokrat Estonec Kaimar Vagul s 136 in 131 m ter 260,5 točke.

Velika nagrada se bo nadaljevala konec naslednjega tedna s tekmami v francoskem Courchevelu.