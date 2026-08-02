Herlings ponižal tekmece, Gajser je v boju za drugo mesto

Lommel v svetu motokrosa velja za najtežjo dirko. Globoka belgijska mivka. In to je 14. letošnja dirka svetovnega prvenstva. Jeffrey Herlings je ob odsotnosti poškodovanega Lucasa Coenena edini favorit za zmago in že v prvi vožnji je tako rekoč ponižal tekmece, že najbližja dva sta za njim zaostala več kot 45 sekund. Drugi je bil še en Nizozemec Kay de Wolf, tretji pa Tim Gajser. Jan Pancar je bil po slabem štartu 18. Druga vožnja sledi ob 17.10. V šibkejšem razredu MX2 je prvi točki sezone osvojil Jaka Peklaj (19. mesto), ki je v prvi vožnji premagal svetovno prvakinjo Lotte van Drunen.

Jeffrey Herlings je letos zmagal že sedemkrat. Foto: Guliverimage Čeprav Jeffrey Herlings velja za kralja mivke, pa je pravzaprav na belgijski veliki nagradi do letos zmagal samo štirikrat (trikrat v MXGP in enkrat v MX2). Pa je imel na dirkah svetovnega prvenstva že 119 zmag. Večino na motorju KTM, zadnjih sedem pa letos na Hondi. Na motorju, ki ga je več kot deset let razvijal Tim Gajser. Slovenskemu asu medtem na Yamahi ne gre tako dobro. Modri motor ni tako dober, pa še Tima so letos zdelale poškodbe (počena rebra, natrgana mišica ob kolenu). Ima štiri uvrstitve na zmagovalni balkon (tri tretja mesta in eno drugo). Za Tima smo včasih govorili, da v mivki ni tako dober, a temu že nekaj let ni več tako. Lommel je osvojil trikrat.

MXGP Belgije, Lommel, 1. vožnja:



1. Jeffrey Herlings (Honda)

2. Kay de Wolf (Husqvarna)

3. Tim Gajser (Yamaha)

4. Romain Febvre (Kawasaki)

5. Tom Vialle (Honda)

6. Andrea Adamo KTM)ž

7. Ruben Fernandez (Honda)

8. Isak Gifting (JK Yamaha)

...

18. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Herlings v prvi vožnji 45 sekund pred De Wolfom in Gajserjem

Pred več kot 40.000 navijači, kolikor jih na tem prizorišču še ni bilo, je štart prve vožnje dobil Herlings. Gajser je dobro potegnil z rampe, bil četrti za prvim zavojem, a nato v naslednjih dveh po zunanji liniji kot blisk švignil na drugo mesto. Se pa je štart ponesrečil Janu Pancarju (TEM JP253 KTM), ki je bil zadnji, 23. Herlings je imel izjemen ritem, bil je dve sekundi na krog hitrejši od Gajserja. Tima je hitro prehitel še en nizozemski mojster za mivko, Kay de Wolf (Husqvarna), in je po 10 minutah dirkanja na tretjem mestu zaostajal že 13 sekund.

Tim Gajser je bil v prvi vožnji tretji, a tik za De Wolfom. Foto: Yamaha Racing Herlings je v drugem delu vožnje ritem samo še dvignil, vozil je celo tri sekunde na krog hitreje od De Wolfa in Gajserja, ki sta po 20 minutah zaostajala že 30 sekund. Pancar je bil na 20. mestu, zaostajal pa je minuto in 50 sekund. Vodilni Nizozemec je zatem le nekoliko spustil tempo in po 30 minutah vodil "samo" za 40 sekund. Je pa aktualni prvak Romain Febvre (Kawasaki) ujel Gajserja in v zadnjih krogih smo spremljali lep dvoboj. Slovenec je zadržal tretje mesto in je v zadnjem krogu za krog prehitel 18. rojaka Pancarja. Da je Tim odpeljal dobro vožnjo, pove podatek, da je bil njegov ekipni kolega Maxime Renaux (Yamaha) debelo minuto za njim, na 11. mestu.

MXGP, skupni seštevek sezone po prvi vožnji (14/19):



1. Jeffrey Herlings (Honda) 650 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 566

3. Romain Febvre (Kawasaki) 563

4. Tim Gajser (Yamaha) 516

5. Andrea Adamo (KTM)434

6. Ruben Fernandez (Honda) 431

7. Maxime Renaux (Yamaha) 418

8. Tom Vialle (Honda) 389

...

13. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 207

Prvi dve točki za Jako Peklaja

Lotte van Drunen Foto: Guliverimage V razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Camden McLellan (Triumph), pa ni dobro štartal, a je imel najboljši ritem. Drugi je bil aktualni svetovni prvak Simon Längenfelder (KTM), tretji pa vodilni v letošnji sezoni Guillem Farres (Triumph). Sacha Coenen (KTM) je v prvem zavoju padel, a se iz začelja prebil na šesto mesto. Samo 11 voznikov je bilo v istem krogu z zmagovalcem, tako velike razlike se naredijo v globoki mivki. Čeprav je imel krog zaostanka, je Jaka Peklaj (Peklaj Husqvarna) osvojil prvi dve točki sezone. Bil je 19., potem ko je v cilj prišlo 21 od 25 voznikov. Za las je premagal svetovno prvakinjo Lotte van Drunen (Yamaha), ki ta konec tedna nastopa v moški konkurenci.