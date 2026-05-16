Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL je po preboju v finale konferenčne lige kaznovalo ekipo iz Las Vegasa Golden Knights, ker ni omogočila predpisanega dostopa medijem. Vegas je ostal brez izbora v drugem krogu letošnjega nabora, trener John Tortorella pa bo moral plačati globo v višini 100.000 dolarjev (86.000 evrov).

John Tortorella

Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, se kršitve nanašajo na dogajanje v drugem krogu letošnje končnice prvenstva. "Kazni smo izrekli po tem, ko smo klub predhodno opozorili o obveznostih, ki se nanašajo na skladnost s predpisi o medijih in drugimi povezanimi politikami," je v petek sporočila hokejska liga.

Golden Knights so v petek na šesti tekmi konferenčnega polfinala zahoda premagali Anaheim Ducks s 5:1 in se s skupnim izidom 4:2 v zmagah uvrstili v finale zahodne konference proti Colorado Avalanche, ki je s 4:1 izločil Minnesoto.

Slačilnica je ostala zaprta

Vendar Vegas po zmagoslavju svoje slačilnice ni odprl za medije, Tortorella pa se po zmagi ni hotel pogovarjati z novinarji. Iz lige NHL so sporočili, da so ekipi ponudili možnost, da v pogovoru pojasnijo razloge za svoje ravnanje in podajo pritožbo.

Zlati vitezi, ki niso navedli razloga, zakaj medijem niso dovolili predpisanega dostopa, so na družbenih omrežjih objavili izjavo, v kateri so zapisali, da so seznanjeni z ukrepom lige in da zadeve ne bodo dodatno pojasnjevali.

