Slovenska reprezentanca si je prvič v zgodovini še drugič zapored zagotovila obstanek v elitni skupini svetovnega hokeja, ko je na odločilni sedmi tekmi prvenstva v Švici s 5:1 premagala Italijo. Ta se seli v divizijo I, slovenski selektor Edo Terglav pa bo prihodnje leto reprezentanco vodil na prvenstvu v Nemčiji. Danes so v skupini B Norvežani s 4:1 premagali Čehe in se uvrstili v četrtfinale. V skupini A je z zmago nad Madžarsko (7:3) upanje za uvrstitev v izločilne boje ohranila reprezentanca ZDA, pa tudi Nemčija, ki je s 6:3 premagala Veliko Britanijo, še drugo reprezentanco, ki se poslavlja od elite.

SP v hokeju, predtekmovanje (Zürich, Fribourg)

Ponedeljek, 25. maj:

Slovenija in Italija sta v Fribourgu neposredno obračunali za obstanek med elito. Za Slovence, ki so z zmago nad Češko in porazom proti Slovaški zbrali tri točke, bi za izpolnitev cilja zadostoval že poraz po podaljšku ali kazenskih strelih, a so risi pokazali kakovost in se veselili imenitne zmage. S to so osvojili šest točk in na lestvici skupine A prehiteli Dansko, ki jo jutri čaka še spopad z Norvežani.

Prvi zadeli Italijani

V prvih dvajsetih minutah tekme golov ni bilo. Prvih pet minut obračuna so bili nevarnejši Italijani, nato so Slovenci vzpostavili ravnotežje, reprezentanci pa sta bili izenačeni v strelih na gol (10:10). Oba čuvaja mreže, Lukaš Horak in Damian Clara, sta bila odlična. Obe reprezentanci sta bili tudi izjemno disciplinirani, izključen ni bil noben hokejist.

V tretji minuti druge tretjine so Slovenci izgubili sodniški met pred svojim golom, Italijani so izpeljali bliskovito akcijo in Horaka je premagal Phil Pietroniro. V 26. minuti je bil izključen prvi hokejist na tekmi, na dvominutno hlajenje je moral zaradi zadrževanja s palico Jan Goličič, kmalu zatem so imeli risi imenitno priložnost za izenačenje, ko sta se po nezbranosti v italijanski obrambi v napadu znašla Jezovšek in Maver ter preizkusila osredotočenost Clare. Maver je izza gola poskušal plošček zbezati pod Italijanovo zaščitno opremo, sodniki so akcijo preverili v videoposnetku, ugotovili, da plošček ni s polnim obsegom prečkal golove črte in ostalo je pri vodstvu Italije z 1:0.

Po izenačenju se je risom odprlo

Slovenci so prebrodili obdobje z igralcem manj, v začetku 29. minute tekme pa izpeljali izjemno akcijo za izenačenje. Za Slovenijo je zabil Matic Török. Ob koncu 30. minute tekme se je prva priložnost z igralcem več ponudila tudi Slovence, za dve minuti je bil izključen Tommaso de Luca, a odslužil le devet sekund kazni, saj je v 31. minuti za vodstvo Slovenije zadel Jan Drozg.

Tik pred koncem druge tretjine je bil zaradi udarca s palico izključen Nicholas Saracino, risi pa so tokrat potrebovali 39 sekund "power-playja", da so dosegli nov gol, za 3:1 je zadel Jan Drozg. Pri vseh treh zadetkih Slovenije je bil podajalec Marcel Mahkovec.

V 46. minuti se je ponudila priložnost Italijanom. Zaradi prekrškov sta bila na slovenski strani izključena Török in Matic Langus, na italijanski pa Cristiano Digiacinto zaradi nešportnega obnašanja. Premoči pet na štiri pa Italijanom ni uspelo izkoristiti za nov gol. Takoj po iztečenih kaznih pa so Slovenci spet sprožili bliskovit napad, ki ga je z zadetkom za vodstvo s 4:1 kronal Marcel Mahkovec.

V 50. minuti je z igralcem manj ostala še Italija, ko si je malo kazen s spotikanjem prislužil Tommy Purdeller. Po 42 sekundah "penalty killinga" so naredili še eno napako, Luca Zanatta je moral na klop zaradi "slashinga", premoč pet na tri pa so risi izkoristili v 52. minuti, ko je za 5:1 zadel Žan Jezovšek.

Slovenci so se prvič v zgodovini še drugič zapored zadržali v elitnem razredu svetovnega hokeja, odličen turnir je odigral naturalizirani vratar Horak, ki je bil tudi danes izjemno zanesljiv in je ustavil 27 strelov na svoja vrata. Slovenci so na italijanski gol sprožili 36 strelov.

Norvežani boljši od Čehov

Na popoldanski tekmi skupine B sta se pomerili reprezentanci Norveške in Češke. Skandinavci so zmagali s 4:1 in si zagotovili četrtfinale. Nov poraz Čehov, ki so prav tako sicer zanesljivi udeleženci izločilnih bojev, pomeni, da je zmagovalka skupine B Kanada.

Norvežani so s 4:1 premagali Čehe in so trenutno druga najboljša reprezentanca skupine B. Foto: Reuters

V skupini A v Zürichu so Američani popoldne s 7:3 premagali Madžare in tako ostajajo v boju za uvrstitev v četrtfinale. Zvečer je Nemčija s 6:3 premagala Veliko Britanijo. Ta bo naslednje leto igrala v diviziji I, v elitno skupino pa prihajata Kazahstan in Ukrajina, najboljši reprezentanci z letošnjega svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda na Poljskem.

Lestvici

Tekmovalni sistem: štirje v četrtfinale, zadnji v nižji kakovostni razred Na prvenstvu sodeluje 16 reprezentanc, ki so razdeljene v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami. Vsaka reprezentanca na predtekmovanju odigra sedem tekem, po koncu tega dela pa najboljše štiri iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade v nižji kakovostni razred, divizijo I, skupino A. Cilj Slovencev je obstanek med elito, kar jim dvakrat zapored še nikoli ni uspelo.

Slovenska reprezentanca Vratarji (3): Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO)



Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan GOLIČIČ (Blainville-Boisbriand Armada/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE)



Napadalci (14): Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO), Rok TIČAR (Pustertal/ITA), Matic Török (Ilves/FIN). Selektor: Edo TERGLAV

Pomočnik selektorja: Andrej TAVŽELJ, Gorazd DRINOVEC, Klemen MOHORIČ (vratarji), Domen RAMŠAK (videoanaliza)

Tehnični vodja: Milan DRAGAN, Borut BITEŽNIK

Zdravnik: Andrej Lenart ZORE

Terapevt/-ka: Matjaž CVENČEK, Špela PERČIČ

Generalni sekretar: Dejan KONTREC

Vodja reprezentance: Jure PENKO

Predstavnik za medije: Rok SRAKAR

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maj:

Slovenija : Češka 3:2* – podaljšek Nedelja, 17. maj:

Norveška : Slovenija 4:0 Torek, 19. maj:

Slovenija : Slovaška 4:5** – kazenski streli Sreda, 20. maj:

Švedska : Slovenija 6:0 Petek, 22. maj:

Kanada : Slovenija 3:1 Sobota, 23. maj:

Danska : Slovenija 4:0 Ponedeljek, 25. maj:

20.20 Slovenija – Italija

