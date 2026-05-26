Oven

Vezani boste še vedno dvomili v svoje odločitve, ki ste jih sprejeli na ljubezenskem področju pred kratkim. Pustite času čas in se prepustite. Na koncu boste videli, da sploh bile slabe. Samski boste danes zelo zasanjani. Razmislek o preteklih dejanjih vas bo pripravil na nov začetek. Kmalu se vam obetajo spremembe.

Bik

Zdelo se vam bo, da pričakujete preveč. Na področju poslovanja ste si zadali cilj, ki trenutno ni uresničljiv. Spoznanje bo danes morda malce boleče. Ne obupajte. Pred vami je odlično obdobje, zato poizkušajte še naprej. V službi lahko kmalu pričakujete mamljivo ponudbo. Podrobno jo preglejte.

Dvojčka

Zelo boste vznemirjeni in nerazpoloženi. Stvari v službi se ne bodo odvijale tako, kot ste si zamislili. Metali vam bodo polena pod noge, a tudi sami ste si zadali veliko preveč dela. Morali se boste bolje organizirati. Nepričakovani opravki vam bodo lahko odvzeli čas, ki ste ga nameravali posvetiti sebi in družini.

Rak

Energija bo boljša kot ponavadi in vaše kreativne zmožnosti bodo pripravljene za delo, ki vas čaka. Izogibajte se nuji, da bi se pridružili drugim, ki ne bodo razpoloženi za delo. To bo dan, ko se boste morali bolj potruditi. Pri reševanju sprotnih zapletov bodite strpni, saj ne bodo vsi tako dojemljivi kot vi.

Lev

Danes si privoščite počitek. Vaše ljubezensko življenje bo videti krasno, vendar predvsem zato, ker boste nezadovoljstvo in dvome potisnili globoko vase. Danes res ni najboljši dan za razčiščevanje konfliktov. A na tak način si boste nakopičili le še več napetosti, ki bo ob neki priliki zagotovo eksplodirala.

Devica

Napačne domneve bodo v težave spravile vse, ki bodo vključeni. Bodite jasni glede vaših ciljev, še posebno če vključujejo tudi druge. Komunicirajte čim bolj preprosto, kar bo veliko boljše za vse. Čas bo idealen za druženje ali za zmenek z nekom, ki vas privlači in imata nekaj skupnega.

Tehtnica

Znašli se boste v časovni stiski, a vest vam ne bo dovolila prestaviti rokov, podaljšati načrtov ali ignorirati danih obljub. Po drugi strani pa bo vzdušje ugodno, zato boste z lahkoto pozabili, da tako veliko delate, a ste tako malo plačani. S šefom se poskušajte pogovoriti in naj vas ne bo strah zaprositi za povišico.

Škorpijon

Pred vami je umirjen dan, vaše misli in čustva bodo usmerjena k družini. To bo dan, ko se boste lahko s svojimi najbližjimi pogovorili o vsem tistem, kar ste do zdaj prelagali na nek nedoločen čas. Vaša eksplozivna narava danes ne bo prišla do izraza, kar bo dobro. To bi vam lahko pokvarilo dan.

Strelec

Pazite na komunikacijo, da ne bo hude krvi. Močno si želite uspeti, zato bodo vse težave tega dne le odskočna deska, ki vas bodo ponesle naprej in višje. Delo vam je prineslo ogromno stresa in dan bo naelektren, vendar se boste v napetih okoliščinah dobro znašli. Navajeni ste že, da se odzivate premišljeno.

Kozorog

Ko dajete svoje srce, to počnete popolnoma. Če ste resni glede neke ljubezni, bi morda morali ponovno premisliti o svojih prioritetah. Vaše družabno življenje ali določeno prijateljstvo vam morda preprečuje spoznati primerno osebo, zato je morda pravi čas, da pretresete svojo družabno rutino.

Vodnar

Zaradi govoric in politike v pisarni bo prišlo do kratkega stika pri poklicnih interesih. Nekdo ima močan cilj in se ne ozira preveč na to, kaj to pomeni za življenja drugih. Če boste kaj slišali o tem, naredite vse, kar boste lahko, da boste to ustavili, še preden bi stvari ušle iz rok. Tako boste zaščitili sebe in sodelavce.

Ribi

Danes bo tak dan, o kakršnem ste doslej le sanjali. Vaše intimne želje bodo usklajene z razumom, kar vam bo vlivalo veliko dobre volje in optimizma, ki vam bosta v preostanku dneva prišla še zelo prav. Vaš delovni ritem se bo stopnjeval, pokazati bo treba, kako vztrajni in ambiciozni ste lahko.