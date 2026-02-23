Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
11.50

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
skriti nakup zasvojenost dostopno mladi tobak alkohol NIJZ

Ponedeljek, 23. 2. 2026, 11.50

57 minut

NIJZ razkriva: Mladi v Sloveniji preveč zlahka do alkohola in tobaka

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
alkohol in tobak | Foto NIJZ

Foto: NIJZ

Kljub zakonskim omejitvam mladostniki zlahka pridejo do alkohola in tobaka, je ena od ključnih ugotovitev raziskave, ki jo je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). S skritimi nakupi alkoholnih pijač so ugotovili tudi, da so skriti kupci alkoholne pijače lahko kupili občutno pogosteje kot tobačne in nikotinske izdelke, kar kaže, da imamo v Sloveniji še vedno preveč sproščen odnos do rabe alkohola.

Raziskava s pomočjo metode skritih nakupov je razkrila, da so mladi oziroma osebe, ki so videti mladoletne, alkohol kupili brez težav v 70 odstotkih primerov v fizičnih trgovinah in v 89 odstotkih primerov pri spletnih nakupih.

Pri nakupu tobaka in nikotinskih izdelkov pri mladih polnoletnih osebah (torej med 18 in 20 leti) trgovci v 44 odstotkih primerov niso preverili osebnega dokumenta. Le v od šest do 12 odstotkih primerov so trgovci mladoletnikom nakup dejansko zavrnili, osebni dokument pa so vedno zahtevali le v od 12 do 19 odstotkih primerov, odvisno od vrste izdelka.

Skrite nakupe lahko izvajajo mladoletne osebe ali polnoletne osebe, ki so videti dovolj mlade, da prodajalec brez preverjanja osebnega dokumenta ne more biti prepričan, da so polnoletne. V Sloveniji izvajamo skrite nakupe z mladoletnimi in polnoletnimi osebami, odstotek nakupa izdelka s starostno omejitvijo brez izkaza osebnega dokumenta je visok pri obeh skupinah udeležencev, ugotavlja NIJZ.

Prodaja blizu šol

Raziskava v Ljubljani je pokazala izjemno gostoto prodajnih mest v bližini šol. Sto prodajnih mest je manj kot pet minut hoje od izobraževalnih ustanov. Najbližje prodajno mesto, zajeto v raziskavi, je od osnovne šole oddaljeno le 24 metrov.

Zgodnja uporaba in tveganja za zdravje

Skrb vzbuja podatek, da je 34 odstotkov 15-letnikov prvi alkohol popilo pri 13 letih ali prej, čeprav pitje alkohola med mladostniki v Sloveniji upada. Možgani mladostnikov so v obdobju razvoja namreč dovzetnejši za zasvojenost, zato velja, da mlajši kot je začetnik, hitrejši in močnejši je razvoj odvisnosti.

Izkazalo se je, da je konec leta 2023 kar 41 odstotkov dijakov drugih letnikov uporabljalo vsaj en tobačni ali nikotinski izdelek.

NIJZ zato opozarja na nujnost strožje zakonodaje in boljšega nadzora, saj trenutno okolje – nizke cene, oglaševanje na prodajnih mestih in bližina šol – spodbuja uporabo škodljivih substanc med mladimi.

pijani turisti
Novice Hrvaška pripravlja prepoved prodaje alkohola po 20. uri
pijani voznik Kitajska
Avtomoto Neverjetno: pijani voznik med vožnjo spal na sovoznikovem sedežu #foto
Igor Medved
Sportal Škandal na OI: Finci slovenskega trenerja Medveda zaradi alkohola poslali domov
Žiga Kastelic
Novice Slovenska zahrbtnost: Dokler se pije, je vse v redu, ko nastopi bolezen, pa vsi gledajo stran
Romachild
Trendi Martin Štibernik priznal, da v polnoletnosti še nikoli ni bil tako dolgo trezen
skriti nakup zasvojenost dostopno mladi tobak alkohol NIJZ
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.