NIJZ razkriva: Mladi v Sloveniji preveč zlahka do alkohola in tobaka

Kljub zakonskim omejitvam mladostniki zlahka pridejo do alkohola in tobaka, je ena od ključnih ugotovitev raziskave, ki jo je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). S skritimi nakupi alkoholnih pijač so ugotovili tudi, da so skriti kupci alkoholne pijače lahko kupili občutno pogosteje kot tobačne in nikotinske izdelke, kar kaže, da imamo v Sloveniji še vedno preveč sproščen odnos do rabe alkohola.

Raziskava s pomočjo metode skritih nakupov je razkrila, da so mladi oziroma osebe, ki so videti mladoletne, alkohol kupili brez težav v 70 odstotkih primerov v fizičnih trgovinah in v 89 odstotkih primerov pri spletnih nakupih.

Pri nakupu tobaka in nikotinskih izdelkov pri mladih polnoletnih osebah (torej med 18 in 20 leti) trgovci v 44 odstotkih primerov niso preverili osebnega dokumenta. Le v od šest do 12 odstotkih primerov so trgovci mladoletnikom nakup dejansko zavrnili, osebni dokument pa so vedno zahtevali le v od 12 do 19 odstotkih primerov, odvisno od vrste izdelka.

Skrite nakupe lahko izvajajo mladoletne osebe ali polnoletne osebe, ki so videti dovolj mlade, da prodajalec brez preverjanja osebnega dokumenta ne more biti prepričan, da so polnoletne. V Sloveniji izvajamo skrite nakupe z mladoletnimi in polnoletnimi osebami, odstotek nakupa izdelka s starostno omejitvijo brez izkaza osebnega dokumenta je visok pri obeh skupinah udeležencev, ugotavlja NIJZ.

Prodaja blizu šol

Raziskava v Ljubljani je pokazala izjemno gostoto prodajnih mest v bližini šol. Sto prodajnih mest je manj kot pet minut hoje od izobraževalnih ustanov. Najbližje prodajno mesto, zajeto v raziskavi, je od osnovne šole oddaljeno le 24 metrov.

Zgodnja uporaba in tveganja za zdravje

Skrb vzbuja podatek, da je 34 odstotkov 15-letnikov prvi alkohol popilo pri 13 letih ali prej, čeprav pitje alkohola med mladostniki v Sloveniji upada. Možgani mladostnikov so v obdobju razvoja namreč dovzetnejši za zasvojenost, zato velja, da mlajši kot je začetnik, hitrejši in močnejši je razvoj odvisnosti.

Izkazalo se je, da je konec leta 2023 kar 41 odstotkov dijakov drugih letnikov uporabljalo vsaj en tobačni ali nikotinski izdelek.

NIJZ zato opozarja na nujnost strožje zakonodaje in boljšega nadzora, saj trenutno okolje – nizke cene, oglaševanje na prodajnih mestih in bližina šol – spodbuja uporabo škodljivih substanc med mladimi.