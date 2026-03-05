Četrtek, 5. 3. 2026, 20.52
1 ura, 14 minut
Britney Spears aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola
Pevko Britney Spears so v Kaliforniji aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola, poroča CBS News.
Britney Spears je v sredo zvečer aretirala kalifornijska prometna policija, naslednje jutro pa so 44-letno zvezdnico izpustili iz pripora. 4. maja se bo morala zglasiti na sodišču v okrožju Ventura.
Pevkin predstavnik za odnose z javnostmi je za BBC News povedal, da gre za nesrečen incident, ki je popolnoma neopravičljiv. Ko je novica o aretaciji prišla v javnost, je pevka izbrisala svoj račun na Instagramu.
Spearse se sicer že dalj časa sooča z resnimi duševnimi in osebnimi težavami, zaradi česar je v preteklosti že poiskala strokovno pomoč.