Britney Spears aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola

Britney Spears je v sredo zvečer aretirala kalifornijska prometna policija, naslednje jutro pa so 44-letno zvezdnico izpustili iz pripora. 4. maja se bo morala zglasiti na sodišču v okrožju Ventura.

Pevkin predstavnik za odnose z javnostmi je za BBC News povedal, da gre za nesrečen incident, ki je popolnoma neopravičljiv. Ko je novica o aretaciji prišla v javnost, je pevka izbrisala svoj račun na Instagramu.

Spearse se sicer že dalj časa sooča z resnimi duševnimi in osebnimi težavami, zaradi česar je v preteklosti že poiskala strokovno pomoč.