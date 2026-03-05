Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
5. 3. 2026,
20.52

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Britney Spears aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola

Britney Spears, pevka, popzvezdnica | Britney Spears je ena najuspešnejših popzvezdnic v zgodovini glasbe. | Foto Guliverimage

Britney Spears je ena najuspešnejših popzvezdnic v zgodovini glasbe.

Foto: Guliverimage

Pevko Britney Spears so v Kaliforniji aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola, poroča CBS News.

Britney Spears je v sredo zvečer aretirala kalifornijska prometna policija, naslednje jutro pa so 44-letno zvezdnico izpustili iz pripora. 4. maja se bo morala zglasiti na sodišču v okrožju Ventura. 

Pevkin predstavnik za odnose z javnostmi je za BBC News povedal, da gre za nesrečen incident, ki je popolnoma neopravičljiv. Ko je novica o aretaciji prišla v javnost, je pevka izbrisala svoj račun na Instagramu. 

Spearse se sicer že dalj časa sooča z resnimi duševnimi in osebnimi težavami, zaradi česar je v preteklosti že poiskala strokovno pomoč. 

