Na Švedskem zasegli ruski tanker in aretirali kapitana

Švedske oblasti so v četrtek zvečer ustavile in zasegle ruski tanker, danes pa so v okviru preiskave aretirali kapitana, ki ga sumijo ponarejanja dokumentov in kršenja pomorskega zakonika.

Švedska obalna straža je v četrtek zvečer ob južni obali pri mestu Trelleborg zasegla 228 metrov dolg tanker Sea Owl I, ki naj bi bil del t. i. ruske flote v senci, s katero se Rusija izogiba zahodnim sankcijam.

Ladja je plula pod zastavo otoške države Komori, vendar so švedske oblasti posumile, da gre za predstavljanje z lažno identiteto.

Švedsko tožilstvo je odredilo preiskavo, danes so preiskali ladjo in zaslišali posadko. Kapitana so aretirali na podlagi suma ponarejanja dokumentov in kršenja pomorskega zakonika. Dodali so, da se bodo zaslišanja v prihodnjih dneh nadaljevala.

Pozornost vzbudil zaradi slabega stanja

Tanker naj bi pozornost švedske obalne straže med drugim vzbudil zaradi slabega stanja. Ladje, ki so del t. i. ruske flote v senci, so namreč pogosto stare in v slabem stanju, brez ustreznega zavarovanja ter z nejasno lastniško strukturo.

Švedske oblasti so pred nekaj dnevi v podobni operaciji zasegle 96-metrsko ladjo Caffa, ki je plula iz Casablance v Sankt Peterburg in naj bi prav tako pod lažno zastavo prevažala ukradeno ukrajinsko žito. Ruskega kapitana so tudi v tem primeru pridržali.

Ukrajina se je švedskim oblastem že v četrtek zahvalila za "odločno ukrepanje". "Ruska flota v senci pomaga financirati vojno proti Ukrajini in ogroža našo evropsko varnost. Z njo se je treba spopasti odločno in brez obotavljanja," je na omrežju X zapisal zunanji minister Andrij Sibiha.

Preberite tudi: