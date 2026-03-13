Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
B. G., STA

Petek,
13. 3. 2026,
21.07

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Na Švedskem zasegli ruski tanker in aretirali kapitana

ruski tanker | Foto Reuters

Švedske oblasti so v četrtek zvečer ustavile in zasegle ruski tanker, danes pa so v okviru preiskave aretirali kapitana, ki ga sumijo ponarejanja dokumentov in kršenja pomorskega zakonika.

Švedska obalna straža je v četrtek zvečer ob južni obali pri mestu Trelleborg zasegla 228 metrov dolg tanker Sea Owl I, ki naj bi bil del t. i. ruske flote v senci, s katero se Rusija izogiba zahodnim sankcijam.

Ladja je plula pod zastavo otoške države Komori, vendar so švedske oblasti posumile, da gre za predstavljanje z lažno identiteto.

Švedsko tožilstvo je odredilo preiskavo, danes so preiskali ladjo in zaslišali posadko. Kapitana so aretirali na podlagi suma ponarejanja dokumentov in kršenja pomorskega zakonika. Dodali so, da se bodo zaslišanja v prihodnjih dneh nadaljevala.

Pozornost vzbudil zaradi slabega stanja

Tanker naj bi pozornost švedske obalne straže med drugim vzbudil zaradi slabega stanja. Ladje, ki so del t. i. ruske flote v senci, so namreč pogosto stare in v slabem stanju, brez ustreznega zavarovanja ter z nejasno lastniško strukturo.

Švedske oblasti so pred nekaj dnevi v podobni operaciji zasegle 96-metrsko ladjo Caffa, ki je plula iz Casablance v Sankt Peterburg in naj bi prav tako pod lažno zastavo prevažala ukradeno ukrajinsko žito. Ruskega kapitana so tudi v tem primeru pridržali.

Ukrajina se je švedskim oblastem že v četrtek zahvalila za "odločno ukrepanje". "Ruska flota v senci pomaga financirati vojno proti Ukrajini in ogroža našo evropsko varnost. Z njo se je treba spopasti odločno in brez obotavljanja," je na omrežju X zapisal zunanji minister Andrij Sibiha.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
