TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
Š. L.

Četrtek,
12. 2. 2026,
11.30

Osveženo pred

15 minut

Škandal na OI: Finci slovenskega trenerja Medveda zaradi alkohola poslali domov

Igor Medved | Igor Medved | Foto Guliverimage

Igor Medved

Foto: Guliverimage

Finska skakalna reprezentanca je z zimskih olimpijskih iger Milano Cortina domov poslala glavnega trenerja reprezentance v smučarskih skokih Igorja Medveda, potem ko so vodje ekipe potrdile kršitev ekipnih pravil, povezanih z uživanjem alkohola med igrami. Vodje ekip so povedali, da se je incident zgodil zunaj delovnega časa, vendar je kršil dogovorjene standarde.

Finski olimpijski komite je v četrtek sporočil, da je Medved zapustil Italijo in se vrnil na Finsko. Vodja ekipe Janne Hänninen je za Helsinki Times povedal, da je odločitev sledila poročilu, prejetemu v sredo. "Medved je danes odpotoval domov. Zadeva se nanaša na uživanje alkohola. Kršitve pravil naše ekipe jemljemo resno in smo se nemudoma odzvali," je Hänninen dejal v izjavi za javnost.

Medved se je prek olimpijskega komiteja na kratko opravičil. "Želim se opravičiti celotni finski ekipi, športnikom in tudi navijačem. Upam, da bo imela ekipa mir, da se bo lahko osredotočila na tekmovanja in nadaljevala svoje delo. Nadaljnjih komentarjev ne bom dajal," je dejal.

Finska smučarska zveza bo primer podrobneje preučila po olimpijskih igrah, za vodjo moške smučarske skakalne ekipe pa je do konca iger imenovala Lasseja Moilanena. Ta bo sodeloval z ženskim trenerjem Ossi-Pekko Valto.

Medved je finsko reprezentanco prevzel na začetku sezone 2024/25. Pred selitvijo na Finsko je vodil slovensko reprezentanco B.

