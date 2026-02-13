Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
13. 2. 2026,
6.12

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
vožnja pod vplivom alkohola Kitajska

Petek, 13. 2. 2026, 6.12

29 minut

Kitajec bo moral tudi v zapor

Neverjetno - pijani “voznik” med vožnjo spal na sovoznikovem sedežu #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
pijani voznik Kitajska | Foto Jingchu News

Foto: Jingchu News

Pijani voznik na Kitajskem je z okoli 1,15 promila alkohola v krvi aktiviral sistem za pomoč pri vožnji, se presedel na sovoznikov sedež in med vožnjo zaspal. Sodišče je zdaj jasno odločilo: za volanom si odgovoren ti – tudi če vozi “avtopilot”.

Kitajsko vrhovno sodišče je v prvem usmerjevalnem kazenskem primeru s področja prometne varnosti jasno sporočilo: voznik tudi ob uporabi naprednih asistenčnih sistemov ostaja polno odgovoren za vožnjo. Primer pijanega voznika, ki je z dodatno napravo prelisičil nadzor vozila in spal na sovoznikovem sedežu, se je končal z zaporno kaznijo in denarno globo.

Voznik ostaja odgovoren za svoje vozilo

Septembra 2025 je Wang Mouqun iz mesta Hangzhou po zaužitju alkohola aktiviral sistem za pomoč pri vožnji 2. stopnje. Z nelegalno nameščeno napravo, ki je simulirala držanje volana, je obšel varnostne mehanizme sistema, zapustil voznikov sedež, se presedel na sovoznikov sedež in med vožnjo zaspal. Vozilo se je kasneje ustavilo na lokalni cesti, mimoidoči pa so poklicali policijo.

Krvni test je pokazal koncentracijo alkohola 1,15 g/kg alkohola v krvi (1,15 promila).

Sistem vozila je sicer zasnovan tako, da po dveh minutah brez zaznanega držanja volana zahteva prevzem nadzora in ob neodzivnosti upočasni ali izklopi pomoč. Wang je bil s pravili seznanjen, a je z dodatno napravo namenoma obšel nadzor.

Pred letom in pol so mu izpit že odvzeli za šest mesecev

 Sodišče v okrožju Linping mu je septembra 2025 za spanje na sovoznikovem sedežu med vožnjo izreklo kazen 1 mesec in 15 dni zapora ter denarno kazen v višini približno 520 evrov. Kazen je zdaj pravnomočna. Julija 2024 so vozniku zaradi vožnje pod vplivom alkohola že začasno odvzeli vozniški izpit za šest mesecev.

Po kitajski zakonodaji  vožnja pod vplivom alkohola pomeni kaznivo dejanje nevarne vožnje. 

Sodišče je poudarilo, da je voznik v obeh fazah – tako med klasično vožnjo pod vplivom alkohola kot med uporabo asistence z obhodom varnostnih mehanizmov – ostal edini odgovorni upravljavec vozila.
 

vožnja pod vplivom alkohola Kitajska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.