Neverjetno - pijani “voznik” med vožnjo spal na sovoznikovem sedežu #foto

Pijani voznik na Kitajskem je z okoli 1,15 promila alkohola v krvi aktiviral sistem za pomoč pri vožnji, se presedel na sovoznikov sedež in med vožnjo zaspal. Sodišče je zdaj jasno odločilo: za volanom si odgovoren ti – tudi če vozi “avtopilot”.

Kitajsko vrhovno sodišče je v prvem usmerjevalnem kazenskem primeru s področja prometne varnosti jasno sporočilo: voznik tudi ob uporabi naprednih asistenčnih sistemov ostaja polno odgovoren za vožnjo. Primer pijanega voznika, ki je z dodatno napravo prelisičil nadzor vozila in spal na sovoznikovem sedežu, se je končal z zaporno kaznijo in denarno globo.

Voznik ostaja odgovoren za svoje vozilo

Septembra 2025 je Wang Mouqun iz mesta Hangzhou po zaužitju alkohola aktiviral sistem za pomoč pri vožnji 2. stopnje. Z nelegalno nameščeno napravo, ki je simulirala držanje volana, je obšel varnostne mehanizme sistema, zapustil voznikov sedež, se presedel na sovoznikov sedež in med vožnjo zaspal. Vozilo se je kasneje ustavilo na lokalni cesti, mimoidoči pa so poklicali policijo.

Krvni test je pokazal koncentracijo alkohola 1,15 g/kg alkohola v krvi (1,15 promila).

Sistem vozila je sicer zasnovan tako, da po dveh minutah brez zaznanega držanja volana zahteva prevzem nadzora in ob neodzivnosti upočasni ali izklopi pomoč. Wang je bil s pravili seznanjen, a je z dodatno napravo namenoma obšel nadzor.

Pred letom in pol so mu izpit že odvzeli za šest mesecev

Sodišče v okrožju Linping mu je septembra 2025 za spanje na sovoznikovem sedežu med vožnjo izreklo kazen 1 mesec in 15 dni zapora ter denarno kazen v višini približno 520 evrov. Kazen je zdaj pravnomočna. Julija 2024 so vozniku zaradi vožnje pod vplivom alkohola že začasno odvzeli vozniški izpit za šest mesecev.

Po kitajski zakonodaji vožnja pod vplivom alkohola pomeni kaznivo dejanje nevarne vožnje.

Sodišče je poudarilo, da je voznik v obeh fazah – tako med klasično vožnjo pod vplivom alkohola kot med uporabo asistence z obhodom varnostnih mehanizmov – ostal edini odgovorni upravljavec vozila.

