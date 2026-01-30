Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
B. B.

Petek,
30. 1. 2026,
21.11

Los Angeles Kings NHL

Liga NHL, 30. januar

Flyersi proti Kingsom želijo prekiniti niz porazov

Chicago Blackhawks | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V noči na soboto bo v ligi NHL na sporedu le ena tekma. Chicago Blackhawks bodo v petek doma gostili Columbus Blue Jackets in poskušali končati niz štirih zaporednih porazov.

Columbus so trenutno v boljši formi, saj je dobil sedem od zadnjih desetih tekem. Gostje lahko računajo Zacharyja Werenskega in učinkoviti napad, ki v zadnjem času dosega več kot tri gole na tekmo. Gre za prvo medsebojno srečanje ekip v tej sezoni.

Liga NHL, 30. januar

Lestvice

