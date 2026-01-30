Flyersi proti Kingsom želijo prekiniti niz porazov

V noči na soboto bo v ligi NHL na sporedu le ena tekma. Chicago Blackhawks bodo v petek doma gostili Columbus Blue Jackets in poskušali končati niz štirih zaporednih porazov.

Columbus so trenutno v boljši formi, saj je dobil sedem od zadnjih desetih tekem. Gostje lahko računajo Zacharyja Werenskega in učinkoviti napad, ki v zadnjem času dosega več kot tri gole na tekmo. Gre za prvo medsebojno srečanje ekip v tej sezoni.

Liga NHL, 30. januar

Lestvice

