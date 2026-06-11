Mladi zvezdnik katalonskega velikana Barcelone in španske nogometne reprezentance Lamine Yamal je tik pred začetkom svetovnega prvenstva v Mehiki, ZDA in Kanadi postal Unicefov ambasador dobre volje, ki se zavzema in poudarja pravico vsakega otroka do igre.

Imenovanje 18-letnega Yamala je objavljeno na mednarodni dan igre, ki ga obeležujemo danes, z namenom poudarjanja pomena igre za kognitivni, socialni in telesni razvoj otrok, ter na dan odprtja nogometnega SP, na katerem bo Lamine Yamal zastopal Španijo.

"Izjemno ponosen sem, da sem postal Unicefov ambasador dobre volje," je v izjavi za Sklad ZN za otroke (Unicef) povedal Yamal.

"Ko sem odraščal, sem imel le svojo družino, žogo, park in sanje. Nogomet mi je dal strukturo, občutek pripadnosti in upanje za prihodnost. Vem, kako pomembno je, da imajo otroci varen prostor za igro, kjer lahko preprosto uživajo v otroštvu, odkrivajo svet, dajo domišljiji prosto pot in rastejo," je dodal najstniški zvezdnik svetovnega nogometa, ki je med nedavnim slavjem naslova španskega prvaka z Barcelono v znak podpore visoko vihtel tudi palestinsko zastavo.

A new chapter. On and off the pitch. Today Lamine Yamal becomes a UNICEF Goodwill Ambassador.



From street games in his barrio to packed stadiums around the globe, play has been part of Lamine’s story throughout his life. Now he's using his voice to stand up for every child’s… pic.twitter.com/bVjhzO92hS — UNICEF (@UNICEF) June 11, 2026

"Vendar milijoni otrok po svetu odraščajo brez varnih prostorov za igro. Ko otroci nimajo možnosti, da bi se igrali, izgubijo priložnosti za razvijanje spretnosti, sklepanje prijateljstev in ustvarjanje svetlejše prihodnosti," je dodal Yamal.

Z več kot 87 milijoni sledilcev na družbenih omrežjih in bazo mladih oboževalcev ne le v Evropi, temveč po vsem svetu, ima Yamal po mnenju Unicefa izjemno možnost doseči in navdihniti številne ljudi ter nadaljevati svoje dosedanje prizadevanje za spoštovanje otrokovih pravic.

Foto: Reuters

Yamalovo imenovanje sovpada z objavo posodobljenih Unicefovih podatkov o igri, ki razkrivajo, da več kot 90 milijonov otrok, mlajših od pet let - eden od sedmih otrok na svetu -, doma nima nobenih pripomočkov za igro, kot so igrače, pripomočki ali drugi preprosti materiali za igro. Hkrati se 80 milijonov otrok, starih od 2 do 4 let - približno eden od petih -, doma ne igra s staršem ali skrbnikom.