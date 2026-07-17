Švicarski nogometni reprezentant Johan Manzambi zapušča vrste Freiburga in se seli v premier league k Aston Villi. Prestop je po poročanju nemških medijev vreden 70 milijonov evrov, kar pomeni, da je to tudi rekordna odškodnina, ki jo je za svojega nogometaša prejel Freiburg. Do zdaj sta s 25 milijoni rekord držala Kevin Schade in Merlin Röhl. Prav tako je to tudi rekord Aston Ville, doslej za nogometaša še nikoli ni plačala toliko denarja.

Mladi Švicar Johan Manzambi, ki igra na položaju zveznega igralca, je lani odigral ključno vlogo pri uvrstitvi Freiburga v finale evropske lige, kjer ga je premagala prav Aston Villa.

It's official 🤩



Aston Villa is delighted to announce the signing of Johan Manzambi 🇨🇭 pic.twitter.com/5s2U39k0oQ — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 17, 2026

Prav tako je odlično igral na svetovnem prvenstvu, na štirih tekmah je dosegel tri gole in dodal dve podaji, pred tekmo s Kolumbijo pa se je poškodoval in ekipi ni mogel več pomagati. To velja tudi za tekmo proti Argentini, po kateri so se Švicarji poslovili z mundiala.

Manzambi, njegova starša prihajata iz Angole in DR Kongo, je lani na 47 tekmah Freiburga dosegel sedem golov in dodal devet asistenc.