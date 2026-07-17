Nad Italijo burno vremensko dogajanje, približuje se Sloveniji

Nad Severno Italijo sta zgodaj zjutraj nastali dve močni nevihtni liniji, ki se hitro pomikata proti vzhodu, je razvidno z radarske slike padavin. V naslednjih urah se lahko tudi pri nas na zahodu prehodno pojavijo močnejši sunki vetra in krajši nalivi. Medtem je še vedno, predvsem v južni polovici Slovenije, razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Danes bo povečini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Že dopoldne je na zahodu mogoča kakšna ploha, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.

Krajevne padavine z nevihtami tudi jutri

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 33 stopinj Celzija.

V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

V ponedeljek bo povečini sončno, popoldne bo mogoča kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.