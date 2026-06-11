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Avtor:
STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
16.21

Osveženo pred

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Omar Abdulkadir Artan SP 2026 SP 2026 UEFA Aleksander Čeferin

Četrtek, 11. 6. 2026, 16.21

50 minut

Somalijski sodnik Artan bo sodil evropski superpokal

Avtor:
STA

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Omar Abdulkadir Artan | Omarja Abdulkadirja Artana so ob vrnitvi v domovino pričakali kot junaka. | Foto Reuters

Omarja Abdulkadirja Artana so ob vrnitvi v domovino pričakali kot junaka.

Foto: Reuters

Evropska nogometna zveza Uefa je somalijskega sodnika Omarja Artana, ki mu ameriške oblasti niso dovolile vstopa na letošnje svetovno prvenstvo, delegirala za sojenje evropskega superpokala.

"Po pogovorih s sestrsko konfederacijo, afriško nogometno zvezo Caf, je Uefa danes delegirala somalijskega sodnika Omarja Artana za sojenje letošnjega evropskega superpokala," so pri Uefi zapisali v sporočilu za javnost.

"Omar Artan je odličen mladi in hkrati že izkušeni sodnik, ki se je že dokazal na najvišji ravni tekmovanj pod okriljem Cafa. Nogomet je namenjen povezovanju ljudi in Uefa želi pokazati spoštovanje do Omarja in njegovih sodniških sposobnosti. Hvaležen sem mojemu prijatelju, predsedniku Cafa Patriceu Motsepeju, za veliko podporo tej iniciativi," je povedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Štiriintridesetletnega Artana, lani najboljšega afriškega sodnika po izboru Cafa, je Fifa uvrstila na seznam sodnikov za SP 2026, ki se v ZDA, Mehiki in Kanadi začne danes in bo trajalo do 19. julija. Toda na mundialu ne bo mogel soditi, saj mu niso dovolili vstopa v ZDA.

Evropski superpokal bo 12. avgusta v Salzburgu, na njem pa bosta igrala zmagovalec lige prvakov Paris Saint-Germain in zmagovalec evropske lige Aston Villa.

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