"Njena komunikacija je na ravni srednješolske izobrazbe." Katero poslanko je imel v mislih Stevanović?

Po tem, ko je v sredini izjavi za medije sporočil, kako bo ukrepal glede poslanca Borisa Mijiča, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović poudaril še, da ne razume, zakaj bi nekdo lagal o dejanskem stanju svoje izobrazbe. "Jaz mislim, da so take stvari popolnoma nepotrebne glede na dejstvo, da imamo v parlamentu en kup srednješolsko izobraženih ljudi. Kar ni popolnoma nič narobe. In tega ni treba skrivati," je povedal in dodal, da pozna poslanko Gibanja Svoboda, ki ima dokončano srednješolsko izobrazbo: "Njena komunikacija in vse ostalo je na ravni srednješolske izobrazbe, ampak to ne spremeni dejstva, da pogojev ni." Za opravljanje funkcije poslanca v DZ po zakonodaji ni predpisana stopnja izobrazbe. Katero poslanko je imel Stevanović v mislih, ni znano, je pa iz javno objavljenih podatkov razvidno, da imata srednješolsko izobrazbo dve.

Iz življenjepisov vseh poslancev, ki so objavljeni na spletni strani DZ, je razvidno, da naj bi srednješolsko izobrazbo imeli dokončano dve poslanki Gibanja Svoboda. Prva je Sandra Gazinovski, ki je gimnazijska maturantka, druga pa Andreja Rajbenšu, ki je prav tako opravila splošno maturo, kasneje pa se je vpisala na študij prava, a ga ni končala. Navedeno je tudi, da je med letoma 1992 in 1996 opravljala razna izobraževanja v Švici. Katero je imel Stevanović v mislih, ni znano.

Izobrazba ni pogoj za opravljanje funkcije poslanca

Predsednik DZ poudarja, da ravni izobrazbe ni treba skrivati, saj za opravljanje funkcije poslanca ne obstaja noben pogoj glede izobrazbe, ne razume pa, zakaj bi nekdo o tem lagal. "Ne vidim razloga, zakaj lagati o svoji izobrazbi. In prav je, da odgovarja vsak, ki laže v slovenski politiki. Na kakršenkoli način že," je dodal. Na njegove izjave je prvi opozoril časnik Večer.

Poleg poslanca Resni.ce Borisa Mijiča, ki je javnost zavajal glede svoje izobrazbe, je bilo pred leti nekaj polemik tudi glede izobrazbe nekdanje poslanke in kmetijske ministrice Mateje Čalušić. Pri navedbi njene izobrazbe je bila tako na kandidatni listi Državne volilne komisije (DVK), kot kasneje na spletni strani DZ napaka, na katero so opozorili nekateri mediji. Sprva je pisalo, da ima univerzitetno izobrazbo, a ima le visokošolsko diplomo. DVK navedenih podatkov o izobrazbi kandidatov za poslance namreč ne preverja. Poslanec je lahko vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki je izvoljen s strani ljudstva.

Iz poslanske skupine Svoboda so takrat sporočili, da je pri vnosu oziroma posredovanju podatkov o poslanki in njeni izobrazbi "očitno prišlo do neželene napake. Kdaj in kako se je to zgodilo, ne vemo, smo pa napako medtem že popravili".