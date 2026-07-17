Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
17. 7. 2026,
11.26

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Zoran Stevanović Resni.ca Boris Mijič izobrazba Gibanje Svoboda

Petek, 17. 7. 2026, 11.26

17 minut

"Njena komunikacija je na ravni srednješolske izobrazbe." Katero poslanko je imel v mislih Stevanović?

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Zoran Stevanović | Predsednik DZ poudarja, da ravni izobrazbe ni treba skrivati, saj za opravljanje funkcije poslanca ne obstaja noben pogoj glede izobrazbe. | Foto Ana Kovač

Predsednik DZ poudarja, da ravni izobrazbe ni treba skrivati, saj za opravljanje funkcije poslanca ne obstaja noben pogoj glede izobrazbe.

Foto: Ana Kovač

Po tem, ko je v sredini izjavi za medije sporočil, kako bo ukrepal glede poslanca Borisa Mijiča, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović poudaril še, da ne razume, zakaj bi nekdo lagal o dejanskem stanju svoje izobrazbe. "Jaz mislim, da so take stvari popolnoma nepotrebne glede na dejstvo, da imamo v parlamentu en kup srednješolsko izobraženih ljudi. Kar ni popolnoma nič narobe. In tega ni treba skrivati," je povedal in dodal, da pozna poslanko Gibanja Svoboda, ki ima dokončano srednješolsko izobrazbo: "Njena komunikacija in vse ostalo je na ravni srednješolske izobrazbe, ampak to ne spremeni dejstva, da pogojev ni." Za opravljanje funkcije poslanca v DZ po zakonodaji ni predpisana stopnja izobrazbe. Katero poslanko je imel Stevanović v mislih, ni znano, je pa iz javno objavljenih podatkov razvidno, da imata srednješolsko izobrazbo dve.

Iz življenjepisov vseh poslancev, ki so objavljeni na spletni strani DZ, je razvidno, da naj bi srednješolsko izobrazbo imeli dokončano dve poslanki Gibanja Svoboda. Prva je Sandra Gazinovski, ki je gimnazijska maturantka, druga pa Andreja Rajbenšu, ki je prav tako opravila splošno maturo, kasneje pa se je vpisala na študij prava, a ga ni končala. Navedeno je tudi, da je med letoma 1992 in 1996 opravljala razna izobraževanja v Švici. Katero je imel Stevanović v mislih, ni znano.

Izobrazba ni pogoj za opravljanje funkcije poslanca

Predsednik DZ poudarja, da ravni izobrazbe ni treba skrivati, saj za opravljanje funkcije poslanca ne obstaja noben pogoj glede izobrazbe, ne razume pa, zakaj bi nekdo o tem lagal. "Ne vidim razloga, zakaj lagati o svoji izobrazbi. In prav je, da odgovarja vsak, ki laže v slovenski politiki. Na kakršenkoli način že," je dodal. Na njegove izjave je prvi opozoril časnik Večer.

Poleg poslanca Resni.ce Borisa Mijiča, ki je javnost zavajal glede svoje izobrazbe, je bilo pred leti nekaj polemik tudi glede izobrazbe nekdanje poslanke in kmetijske ministrice Mateje Čalušić. Pri navedbi njene izobrazbe je bila tako na kandidatni listi Državne volilne komisije (DVK), kot kasneje na spletni strani DZ napaka, na katero so opozorili nekateri mediji. Sprva je pisalo, da ima univerzitetno izobrazbo, a ima le visokošolsko diplomo. DVK navedenih podatkov o izobrazbi kandidatov za poslance namreč ne preverja. Poslanec je lahko vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki je izvoljen s strani ljudstva.

Iz poslanske skupine Svoboda so takrat sporočili, da je pri vnosu oziroma posredovanju podatkov o poslanki in njeni izobrazbi "očitno prišlo do neželene napake. Kdaj in kako se je to zgodilo, ne vemo, smo pa napako medtem že popravili". 

Boris Mijič, stranka Resnica.
Novice POP TV Mijičevemu podjetju našla še več tisoč evrov neplačanih računov
Zoran Stevanović
Novice Stevanović sporočil, kako bo ukrepal zoper Mijiča
Boris Mijič, stranka Resnica.
Novice To bodo v Resni.ci naredili v primeru Mijič
Zoran Stevanović Resni.ca Boris Mijič izobrazba Gibanje Svoboda
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.