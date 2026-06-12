Danes bo velik dan za Bosno in Hercegovino. Država, zrasla na pogorišču nekdanje Jugoslavije, nesrečno sprtih narodov in krvave vojne, bo stiskala pesti za svoje nogometne junake. "Hvala bogu, da imamo vsaj nogomet, ki nas združuje," nam je zaupal Senijad Ibričić, nekdanji zvezdnik BiH, ki se je tako zaljubil v Slovenijo, da je tu že pred leti postavil družinski dom. Je velik prijatelj Edina Džeka, ki je pred uvodno tekmo na SP 2026 s Kanado ganil mlade navijače s čustvenim posvetilom.

Danes se začenja svetovno prvenstvo za Bosno in Hercegovino. To je dežela, za katero bo na letošnjem spektaklu v ZDA, Kanadi in Mehiki stiskal pesti marsikateri Slovenec. Nenazadnje gre za nekdanje brate iz ranjke Jugoslavije, posrečeno vez med obema državama pa pooseblja Senijad Ibričić. Nekdaj imeniten nogometaš, ki je pomagal BiH do prvega nepozabnega uspeha, uvrstitve na SP 2014, klubsko kariero, v kateri si je zgradil status ikone splitskega Hajduka, pa je sklenil v Sloveniji.

V BiH zdaj še večja evforija kot leta 2014

Kot nogometaš je v 1. SNL pustil največji pečat v dresu Domžal. Foto: Vid Ponikvar Na sončni strani Alp uživa še danes. Po vrsti let v Kopru in Domžalah je ostal v slovenskem nogometu. Danes je športni direktor drugoligaškega kranjskega Triglava, pri 40 letih pa je dejaven tudi na zelenicah, kjer je Litiji pomagal do preboja iz pete v tretjo ligo. Čeprav je poslovno vezan na Dalmacijo, kjer sodeluje z velikim prijateljem Edinom Džekom, je tako večino časa vezan na Slovenijo. Tu je našla dom tudi njegova družina, tu bo nenazadnje tudi danes v družbi prijateljev spremljal prenos dvoboja med Kanado in BiH.

Tako bo danes, že v prihodnjih dneh pa se bo s kovčkom odpravil na drugo stran velike luže, saj noče zamuditi zgodovinske priložnosti in si BiH na SP 2026 ogledati v živo. Tako bo prisoten na dvoboju med BiH in Švico v Los Angelesu, pred tem pa upa, da si bodo njegovi rojaki na uvodni tekmi priigrali lepo izhodišče. Po 12 letih bo tako fenomen svetovnega prvenstva izkusil še z druge plati.

Bosna in Hercegovina je na SP 2014 v skupinskem delu premagala Iran, a izgubila proti Argentini in Nigeriji ter izpadla. Senijad Ibričić je na vseh treh tekmah ostal na klopi. Foto: Reuters

"Nehvaležno je to primerjati, saj sem bil leta 2014, ko smo nastopili na svetovnem prvenstvu v Braziliji, še igralec, a zdi se mi, da je zdaj v BiH prisotna še večja evforija. Vsaj kakor spremljam zadeve. Pa tudi v strokovnem štabu je ogromno mojih nekdanjih soigralcev. Na SP 2014 sem užival. Takrat smo naredili veliko stvar za našo državo. Bili smo mlada ekipa, ki se ni uvrstila naprej. Če bi zdaj naredili korak naprej in bi se prebili v izločilni del, bi bili nato zmožni narediti tudi velike stvari. Zakaj pa ne? Imamo mlade, dobre igralce. Potrebujejo le en dober rezultat za zagon. Za uspešen začetek," bo danes stiskal pesti za BiH, da bi v Torontu prekrižala načrte Kanadi, eni izmed treh sogostiteljic prvenstva, in napravila velik korak proti napredovanju.

Ko je gledal, koliko to pomeni ljudem, je imel polno srce

"V skupini s Kanado, Katarjem in Švico imamo, da si ne lažemo, lepe možnosti za napredovanje. Lahko vse premagamo, tudi Švico, lahko pa tudi izgubimo vse tekme. To je nogomet. Verjamem pa, da tisto, kar smo naredili v kvalifikacijah, ko smo izločili veliko Italijo, ni bilo naključje. Realno verjamem, da zmoremo zmagovati tudi na SP 2026," da spremlja neverjetna energija vse od čarobnega spomladanskega večera v Zenici, kjer je BiH senzacionalno Azzurrom zaprla vrata mundiala.

Nogometaši BiH so v finalu dodatnih kvalifikacijah za SP 2026 po izvajanju 11-metrovk izločili slovito Italijo. Foto: Reuters

"Tiste tekme nisem mogel zamuditi. Seveda sem bil v Zenici. Takšne stvari moraš doživeti. Bilo je povsem drugače kot takrat, ko sem še igral za reprezentanco. Ko sem gledal, koliko to pomeni ljudem, kako proslavljajo zmago, kako srečni so zaradi tega, sem imel res polno srce. To je bilo nekaj posebnega," ne bo nikoli pozabil trenutka, ko je mladi Esmir Bajraktarević z bele točke premagal Gianluigija Donnarummo, nato pa je na stadionu Čelika sledil delirij čustev.

"Nogomet je edino, kar še imamo zdaj v Bosni"

Navijači BiH so na nov velik uspeh čakali 12 let. Foto: Reuters BiH se je po sušnih 12 letih uvrstila na SP 2026 in si nakopala kopico simpatij, saj je dokazala, kako zmorejo "Davidi premagovati Goljate" tudi v nogometu, sicer priljubljeni igri, kjer ponavadi o najvišjih mestih odrejajo večji in bogatejši.

"Mi je pa res škoda za navijače. V šali mi pravijo, da so 12 let čakali na nov uspeh, dobili pa spet svetovno prvenstvo, ki poteka na drugi celini. Tako polovica navijačev ne more odpotovati na tekme. Se pa čuti prepričanje, da bo ob naslednjem novem uspehu prvenstvo le bližje. Upam le, da ne bomo spet čakali 12 let, da se uvrstimo na veliko tekmovanje. Velika želja je Euro 2028, veliko pa bo odvisno od tega, kako se bomo izkazali na svetovnem prvenstvu. Imamo kakovost, a potrebuje le en dober rezultat, da se igralci začnejo zavedati, česa vsega so zmožni," upa, da se bo BiH začela v prihodnosti pogosteje uvrščati tudi na evropsko prvenstvo, kjer v obdobju državne samostojnosti še ni nastopila.

Pred dobrim desetletjem sta si Senijad Ibričić in Edin Džeko delila slačilnico v izbrani vrsti. Tudi zaradi Ibričića Džeko v zadnjih letih pogosto obiskuje Slovenijo. Foto: Guliverimage

"Uživam v zadnjih tednih. Ko sem v BiH ali pa Splitu, vsi govorijo samo o svetovnem prvenstvu. Če pogledate Bosno, je nogomet edino, kar še imamo. Ker dobro vemo, kakšna je situacija pri nas glede življenja, glede vsega. Pa raje ne bi zdaj o tem, to so boleče teme. Raje se pogovarjajmo o nogometu. Komaj čakam, da se začne SP za BiH. Evforija je ogromna, velja jo izkoristiti v našo prid," se klanja rojakom, da so pod taktirko Sergeja Barbareza šli do konca in vrnili BiH na elitni svetovni nogometni zemljevid.

Največje časti in spoštovanja je deležen njegov prijatelj in sovrstnik Edin Džeko. Čeprav ima 40 let, "bosanski diamant" in prvi ljubljenec navijačev še vedno vztraja na visoki ravni. Blesti tudi v klubskem svetu in predstavlja vzor marsikateremu mlajšemu ljubitelju ''zmajev''.

Ko se je Edin Džeko s Schalkejem uvrstil v nemško bundesligo, si je sposodil besede pri uspešnici Dubioza Kolektiv, ki je postala neuradna himna zmajev na SP 2026, in zapisal: '"I am from Bosnia, take us to the Bundesliga."

"Edin je fenomen. To, kar se mu dogaja, je nekaj neverjetnega. On in Luka Modrić sta fenomena. Dokaz, da si lahko tudi pri teh letih na vrhunski ravni, če nekaj delaš prav. To je še en dokaz, da v nogometu ni pravil. Nikoli ne veš, kaj se zgodi. Nikoli pa tudi ne smeš obupati. Če ne bi imel reprezentance, bi verjetno po slabši izkušnji lani v Firencah že sklenil kariero, tako pa si tega ni dovolil. Našel je nov izziv. Kot da bi mu bog pisal zgodbo. Schalke je vrnil v bundesligo, BiH pa popeljal na mundial. To si je tudi zaslužil. Kot izjemen nogometaš, a tudi kot izjemen človek. To lahko potrdim kot njegov prijatelj. Po mojem mnenju ga bodo gledati še najmanj eno sezono, tako rad ima nogomet. Podobno velja tudi za Modrića. Res sta fenomenalna," je navdušen nad "neuničljivima" kapetanoma Hrvaške in BiH, ki bosta na tem SP 2026 branila čast nogometa zahodnega dela Balkana.

Otrok, ki je preživel vojno v Sarajevu, uresničil sanje Džeko je prek socialnih omrežij poslal ganljivo pismo vsem otrokom v Bosni in Hercegovini. Ko je bil sam otrok, je preživel vojne grozote ob štiriletnem obleganju Sarajeva. Zdaj je kapetan BiH. Draga djeco Bosne i Hercegovine, ovo sam napisao za vas. Zapamtite, ništa nije nemoguće 🇧🇦@PlayersTribune https://t.co/Fhc0PDlqBO — Edin Džeko (@EdDzeko) June 11, 2026 "Dragi otroci iz BiH. Rad bi vam povedal nekaj pomembnega. Nič ni nemogoče. Nič. Srečni smo lahko, da smo Bosanci in Hercegovci. Ne govorim vam tega le kot oseba, ki je uresničila svoje sanje, ampak kot otrok, ki je preživel vojno in bi ga lahko življenje odpeljalo povsem drugam," je 40-letni kapetan BiH omenjene stavke podkrepil s fotografijo, na kateri so trenirali nogomet v porušenem Sarajevu, sosednje igrišče pa se je prelevilo v pokopališče. "Odrasel sem v vojni, nato pa kar naenkrat živel pravljico. Nič ni nemogoče. Tudi popeljati BiH na svetovno prvenstvo," je Edin Džeko sporočil najmlajšim v domovini, ki jo v teh dneh spremlja prav posebna evforija.

Barbarez navdušil podobno kot Katanec

Sergej Barbarez bo danes prvič vodil BiH na največjem tekmovanju. Foto: Reuters K preporodu reprezentance BiH je ogromno pripomogel 54-letni selektor Sergej Barbarez. Nekdanji zvezdnik nemškega klubskega nogometa ni imel bogatih trenerskih izkušenj, a je zaigral na strune čustev, izkušenj in izjemnega občutka, s katerim je varovance hitro pridobil na svojo stran.

"V nogometu ni pravil. Sergeju je uspelo podobno kot Srečku Katancu s Slovenijo pred prvimi uspehi. Kot igralec nam je bil Sergej vsem idol. Pravi kapetan, pravi vodja. Tak je tudi kot selektor. Poleg sebe ima tudi vrhunske prijatelje, nekdanje soigralce. Ustvarili so posrečeno skupino ljudi in pazili, da igralci karaktersko pašejo v zgodbo. Vse nas je presenetil kot odličen vodja. Vedeli smo, da bi lahko, če že komu, uspelo prav njemu. Obrestovalo se mu je trdo delo," je vesel zanj. BiH je od SP 2014 dalje, takrat je izbrano vrsto vodil legendarni Safet Sušić, iskala primernega selektorja, ki bi nogometaše iz marsikaterih uglednih evropskih klubov popeljal na veliko tekmovanje. Nobenemu ni uspelo. Ne Mehmedu Baždareviću, Robertu Prosinečkemu, Dušanu Bajeviću, Ivajlu Petevu, Faruku Hadžibegiću, Mehu Kodru in Savu Miloševiću. Številni nekdanji asi so se opekli, nato pa je Barbarez v dobrih dveh letih spisal pravljico.

Foto: Reuters

Ibričić je vesel tudi zaradi Emirja Spahića, nekdanjega soigralca tako v klubu (Zagreb) kot tudi reprezentanci, ki zdaj opravlja funkcijo tehničnega direktorja A reprezentance.

Sanjski finale SP 2026? BiH proti Hrvaški!

Senijad Ibričić je zelo navezan tudi na Hrvaško, kjer je pred leti blestel v dresu splitskega Hajduka. Foto: Guliverimage/Getty Images Kar se tiče SP 2026, je izrekel kritiko na račun razširitve tekmovalnega sistema. "Brez veze je, da imamo zdaj 48 ekip. Takoj vemo, da bo zaradi tega trpela kakovost, več kot polovica tekem bo težko gledljivih. Vmes bomo morali še poslušati, kaj se dogaja s Trumpom in tako naprej. Nogomet je vseeno takšen, da združuje vse," v prvem delu SP niti ne bo spremljal vseh tekem. Zanj se bo začel mundial zares, ko bo nastopil izločilni del. Če seveda odmislimo tekme BiH in Hrvaške, za kateri bo tudi navijal.

"Uf, če bi se mi posrečila ta želja … To bi pa bilo! Če bi v finalu zaigrali BiH in Hrvaška, bi bilo to sanjsko. Prav ne morem si zamisliti, kaj bi se takrat dogajalo z menoj. No, saj veste, kako pravijo. V športu upanje vedno umre zadnje,'' nam je dal vedeti, kateri bi bil njegov najbolj idealen finale. Sicer je prepričan, da sta največja favorita za naslov prvaka Španija in Francija. Evropejcem daje prednost pred Južnoameričanom, še vedno ga niso prepričali zlasti Brazilci.

Gorenjska potrebuje prvoligaša, z Litijo se bo pogovoril

Po ogledu tekme BiH – Švica v Los Angelesu se bo vrnil domov, saj ga že čakajo obveznosti v Kranju, kjer se začenjajo priprave na novo sezono. Kot športni direktor Triglava čuti ogromno odgovornost, da to poletje pomaga sestaviti ekipo, s katero bodo gorenjski orli naskakovali povratek med najboljše. Blizu so bili že v zadnji sezoni, navdušili so zlasti v spomladanskem delu.

"Trener Dejan Djuranović je opravil imenitno delo. Spomladi smo lahko uživali. Škoda le za prvi del sezone, ko smo nato zamenjali strokovni štab in veliko igralcev. Pred tem sta Brinje in Nafta naredila razliko. Naš cilj je, da pripeljemo še nekaj okrepitev in se uvrstimo v prvo ligo," želi ohraniti status Triglava kot najbolj učinkovite ekipe, v kateri se daje poudarek tudi mladim. "Triglav spada med prvo ligo. Gorenjska potrebuje prvoligaša."

Kar pa se tiče njegove igralske kariere, bo potreboval še nekaj dni, da bo sprejel odločitev. Litiji je v sezoni 2025/26 pomagal do prvega mesta v četrti ligi. Pri 40 letih je dosegel kar devet zadetkov. "Čutim mešane občutke. Z Litijo sem iz pete prišel do tretje lige. Uživam v nogometu, ljudje v klubu so prekrasni. Želijo, da bi odigral še eno sezono, a resnično ne vem, ali sem sploh še sposoben igrati v tretji ligi. O tem se bomo še pogovorili. To bodo sladke težave," se je nasmehnil Ibričić, ki nestrpno čaka začetek spektakla v Torontu, kjer na tekmi med Kanado in BiH ne bo manjkalo gostujočih navijačev. Ko bo BiH igrala naslednjo tekmo proti Švici, bo na tribunah tudi Ibro.