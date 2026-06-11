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Avtor:
R. P.

Četrtek,
11. 6. 2026,
19.35

Osveženo pred

9 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu pivo

Četrtek, 11. 6. 2026, 19.35

9 minut

Kakšne cene piva na SP 2026! Angleži se počutijo opeharjene.

Avtor:
R. P.

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Pivo SP 2026 | Na tekmi v Dallasu med Anglijo in Hrvaško bo treba za kozarček piva odšteti vsaj 15 evrov. | Foto Guliverimage

Na tekmi v Dallasu med Anglijo in Hrvaško bo treba za kozarček piva odšteti vsaj 15 evrov.

Foto: Guliverimage

Poletje, nogomet, vročina in pivo. To je idealna kombinacija, ki se jo na velikih tekmovanjih radi poslužujejo navijači. V tem radi prednjačijo zlasti angleški privrženci, ki pa bodo na tekmah SP 2026 dvakrat premislili, preden bodo na stadionu naročili pivo. Kozarček piva na uvodnem dvoboju s Hrvaško v Dallasu jih bo stal okrog 15 evrov! Za slabo voljo angleških navijačev pa je poskrbelo še nekaj drugega …

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Pivo je za jezo nogometnih navdušencev skrbelo že na SP 2022 v Katarju, kjer je bilo zaradi spoštovanja tamkajšnjih zakonov in (pivske) kulture marsikaj drugače, okrog priljubljenega hmeljnega napitka, brez katerega si je na dan tekme težko predstavljati ritual nogometnih navijačev, pa se krešejo manj prijazna mnenja tudi na SP 2026.

Takšne cene (v ameriških dolarjih) bodo na SP 2026 v Los Angelesu. | Foto: Guliverimage Takšne cene (v ameriških dolarjih) bodo na SP 2026 v Los Angelesu. Foto: Guliverimage

Anglija bo mundial na drugi strani velike luže začela 17. junija, ko se bo v Dallasu pomerila s Hrvaško. Ko je postalo jasno, koliko denarja bo takrat treba na stadionu AT&T odšteti za kozarček piva, so angleški tabloidi začeli na veliko poročati o nezadovoljstvu navijačev. Čeprav lahko Otočani za razliko od marsikaterih navijačev sežejo bistveno globlje v žep, so jih zmotile cene piva.

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Po poročanju časnika The Sun bo tako treba za domače pivo na stadionu plačati okrog 15 evrov (uvožena piva bodo še kanček dražja). Cena bo še višja, če bodo navijači na posebnih mestih na stadionu želeli, da jim pivo prinesejo do sedeža, saj bodo takrat morali zaradi dodatne napitnine zanj plačati kar 18 evrov.  

V vročem poletnem terminu bo na SP 2026 še kako prijalo pivo. Glede na ceno pa bodo mnogi dvakrat premislili, preden bodo segli v žep in ga naročili. | Foto: Guliverimage V vročem poletnem terminu bo na SP 2026 še kako prijalo pivo. Glede na ceno pa bodo mnogi dvakrat premislili, preden bodo segli v žep in ga naročili. Foto: Guliverimage

Še dodaten udarec pa predstavlja dejstvo, kako bodo navijači prejeli v kozarcu manjšo količino piva od tistega, ki so ga vajeni, ko ga naročijo na Otoku. Ameriška pivska pinta (473 ml) je namreč bistveno manjša od angleške (591 ml), tako da bo pivo steklo po grlu angleških navijačev na SP 2026 bistveno hitreje, kot so tega vajeni v domovini. Zato med angleškimi navijači ni čutiti navdušenja, ko se bliža dvoboj v Arlingtonu.

Poceni je ne bodo odnesli tudi navijači, ki ne pijejo alkohola. Steklenica vode bo namreč na srečanju med Anglijo in Hrvaško stala okrog sedem evrov. Če bo komu krulil želodec, bo moral za hamburger na stadionu AT&T, ki je že prej slovel kot eno najdražjih športnih prizorišč v ZDA, odšteti več kot 15, za hot dog pa osem evrov.

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