Zakaj so Musarjevim zaprli Rusko dačo v Angliji

Tomaž Štih je na omrežju Facebook objavil, da so v Angliji zaprli podjetje Ruska dača, ki je registrirano na Aleša Musarja, moža predsednice republike Nataše Pirc Musar. Kot navaja, bi naj podjetje pred nekaj dnevi zaprli zaradi neplačevanja davkov in nejasnega lastništva.

"Predsednici republike so predvčerajšnjim na Otoku zaprli podjetje – poštni nabiralnik zaradi nevestnega poročanja davkov in netransparentnega lastništva ter ker se njen mož v roku ni identificiral z osebnim dokumentom," je v objavi na družbenem omrežju Facebook zapisal Tomaž Štih in pri tem objavil podatke, ki so dostopni na uradni strani britanskega poslovnega registra.





Odgovore Pirc Musarjeve še čakamo

Ko smo preverjali med poznavalci, so nas opozorili, da bi lahko šlo za nedelujoče podjetje, ki so ga v Angliji zaprli po uradnem postopku, podobno kot to v Sloveniji stori Ajpes.

O zaprtju podjetja v Angliji smo vprašali tudi predsednico republike Natašo Pirc Musar. V njenem kabinetu so pojasnili, da predsednica republike ni ne lastnica in tudi ne solastnica omenjenega podjetja, zato so vprašanja posredovali njenemu soprogu Alešu Musarju. Njegov odgovor spodaj objavljamo v celoti:

Družba Russian Dacha Ltd je bila leta 2018 ustanovljena popolnoma transparentno ter skladno s slovensko in britansko zakonodajo. Ves čas je bilo jasno in javno razvidno, da je njen edini lastnik in direktor Aleš Musar, kopija osebnega dokumenta pa je bila ves čas deponirana pri administratorju. Podjetje in njegovo lastništvo sta bila skladno z zakonodajo prijavljena tudi vsem pristojnim slovenskim institucijam, med drugim Komisiji za preprečevanje korupcije in Finančni upravi Republike Slovenije.



Podjetje je bilo ustanovljeno predvsem zaradi zaščite imena oziroma blagovne znamke Ruska dača, ob tem pa tudi zaradi možnosti opravljanja turistične dejavnosti v Veliki Britaniji po njenem izstopu iz Evropske unije. Te dejavnosti ni nikoli začelo opravljati, zato podjetje nikoli ni poslovalo, ustvarjalo prihodkov ali imelo davčnih obveznosti iz poslovanja. Zaradi njegove dolgotrajne neaktivnosti je bila sprejeta odločitev, da se družba zapre.



Ne drži, da bi bila odločitev o prenehanju družbe kakorkoli povezana z nevestnim poročanjem o davkih ali z netransparentnostjo njenega lastništva. Ker podjetje nikoli ni poslovalo, do očitanih nepravilnosti pri davčnem poročanju niti ni moglo priti, lastništvo pa je bilo ves čas jasno navedeno tako v britanskih javnih evidencah ter tudi v prijavah pristojnim slovenskim institucijam.

Podjetje v Angliji ima tudi minister Rončević

Kot izhaja iz britanskega poslovnega registra, ima podjetje v Angliji registrirano tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Borut Rončević. Po javno dostopnih podatkih podjetje aktivno posluje.