Prvi dvoboj Bosne in Hercegovine na SP 2026 je zaznamoval Jovo Lukić. Proti Kanadi (1:1) je bil primoran obuti velike čevlje, saj je vskočil v konico napada namesto Edina Džeka. Priložnost je izkoristil sanjsko in se v 21. minuti veselil strelskega prvenca za reprezentanco BiH. Na tekmi pa mu je uspel tudi prav poseben dosežek, s katerim se je vpisal v zgodovino svetovnih prvenstev. Dobil je namreč vseh devet zračnih dvobojev na tekmi!

Predstavljal je presenečenje selektorja Sergeja Barbareza, ki ga je na dvoboju med Kanado in BiH v Torontu v konico napada gostov postavil od prve minute. Kapetan Edin Džeko, ki si je poškodoval ramo na nepozabnem srečanju z Italijo v Zenici, po katerem so se zmaji uvrstili na mundial, še ni želel tvegati z nastopom. Tako je prejel priložnost 27-letni Jovo Lukić in navdušil. Čeprav je bil to šele njegov četrti nastop za reprezentanco, je hitro spravil navijače na noge. Po predložku s prvega kota BiH na tekmi je bil najvišji v skoku in zatresel mrežo Kanade.

Jovo Lukić je zatresel mrežo Kanade v 21. minuti. Foto: Reuters

To je bil njegov prvi zadetek za reprezentanco, temu primerno je bilo tudi njegovo veselje. ''Če bi hotel sam izbirati, ne bi mogel bolje izbrati trenutka, kje doseči prvi gol. To je vendarle svetovno prvenstvo. Žal mi je, da nismo zmagali. Veliko raje bi videl, da bi zmagali, sam pa ne bi dosegel zadetka,'' je dejal napadalec Universitatee iz Craiove, za katero je blestel v sezoni 2025/26, kjer je na 30 tekmah dosegel 18 zadetkov in bil prvi strelec romunskega prvenstva.

Vsa Bosna je čakala na Džeka ...

Rodil se je v Šabcu v Srbiji, kjer je njegov oče Mitar Lukić svojčas blestel v dresu Mačve. Svojo kariero je začel v Srbiji, nato pa vrsto let izstopal v prvenstvu BiH v dresu Borca. Zaradi njega zagotovo bolj zagreto spremljajo nastope Bosne in Hercegovine v Banjaluki, kjer so tradicionalni bolj hladni do nastopov reprezentanc BiH, veliko bolj pa jih zanimajo nastopi Srbije. Orlov na SP 2026 ni, zmaji iz Bosne pa so svojo zgodbo na največjem tekmovanju na drugi strani velike luže začeli z remijem.

Takšno je bilo navdušenje navijačev BiH ob zadetku Lukića v Sarajevu. Foto: Reuters

Po zadetku Lukića so dolgo časa vodili, nato pa so gostitelji, ki so povzdignili ritem in si pripravili kar nekaj zrelih priložnosti, v 79. minuti le izenačili na 1:1. Takrat strelca prvega zadetka BiH na letošnjem reprezentančnem vrhuncu ni bilo več na igrišču. Proti Kanadi je namreč odigral 61 minut. "Vsa Bosna je čakala na Džeka, dobila pa Jova. Srb, visok 190 cm, je nadomestil diamanta," je zapisal srbski Mondo.

To ni uspelo še nobenemu od leta 1966

Lukić zagotovo ne bo pozabil prvega nastopa na svetovnem prvenstvu. Na njem ni le prispeval edinega zadetka za BiH, s katerim je svoji izbrani vrsti pomagal do točke proti Kanadi, ampak se je vpisal tudi v zgodovino. In to kakšno! Postal je prvi napadalec, odkar se tako pozorno spremlja statistika, ki je na tekmi svetovnega prvenstva imel vsaj devet zračnih dvobojev in dobil prav vse

100% - Bosnia and Herzegovina's Jovo Lukic is the first forward on record (since 1966) to record 9+ aerial duels in a FIFA World Cup match and win every single one of them (9/9 - 100%). Headstrong. pic.twitter.com/yDRku4kRVc — OptaJohan (@OptaJohan) June 12, 2026

Proti Kanadi je imel Lukić devet zračnih dvobojev in bil vselej višji ter spretnejši od tekmeca. Imel je stoodstoten izkupiček v zraku. "To je bila prevlada v najmočnejši možni kategoriji. Opravil jo je brez napake, brez izgubljenega dvoboja. Lukić je "zaprl nebo" nad kazenskim prostorom nasprotnika," so ponosno zapisali pri Sportsport.ba.

Navijači BiH imajo po uvodnem remiju dobre možnosti za napredovanje med 32 najboljših. Foto: Reuters

BiH ima tako po novem v svojih vrstah tudi rekorderja. Naslednja tekma jo čaka prihodnji teden v Los Angelesu proti Švici, ta pa bo uvodno tekmo na SP 2026 odigrala danes (v soboto) proti Katarju, največjemu avtsajderju v skupini.