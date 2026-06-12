Nogometaš Thomas Partey ne bo igral na prvi tekmi Gane na svetovnem prvenstvu v Torontu, saj so mu zavrnili vstop v Kanado.

Nekdanji vezist Arsenala in zdajšnji član Villarreala je bil julija 2025 v Londonu obtožen petih kaznivih dejanj posilstva in enega kaznivega dejanja spolnega napada. Septembra istega leta je na sodišču zanikal krivdo. Februarja letos sta bili proti njemu vloženi še dve novi obtožbi posilstva, za kateri je aprila prav tako izjavil, da ni kriv.

Gana bo svoj nastop na turnirju začela v sredo, 17. junija, na stadionu BMO Field v Torontu proti Panami, vendar je bilo potrjeno, da Partey ne more vstopiti v Kanado, in zato na tekmi ne bo mogel nastopiti. Dvaintridesetletni Partey je bil v začetku tega meseca uvrščen v reprezentanco svoje države za prvenstvo, ki poteka v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki. Z reprezentančnimi soigralci je 4. junija prispel v Washington, reprezentanca Gane pa je v petek odpotovala v svojo pripravljalno bazo v zvezni državi Rhode Island.

"Fifa lahko potrdi, da igralec Thomas Partey ne bo mogel odpotovati iz pripravljalne baze reprezentance Gane v Bostonu v ZDA v Kanado na prvo tekmo proti Panami v sredo, 17. junija, saj je kanadska vlada zavrnila njegovo prošnjo za vizo. Fifa ni vključena v priseljenske postopke držav gostiteljic, vključno z odločanjem o izdaji vizumov. Tako kot na prejšnjih Fifinih tekmovanjih končno odločitev o tem, komu bo izdan vizum in dovoljen vstop v državo, sprejme vlada države gostiteljice," so zapisali pri Fifi.

Bo Thomas Partey dobil dovoljenje za vstop v Kanado? Foto: Reuters

Kanadska vladna spletna stran navaja, da "če ste storili kaznivo dejanje ali bili zanj obsojeni, vam morda ne bo dovoljen vstop v Kanado." Proti Parteyju so bile sicer vložene obtožbe, vendar še čaka na sojenje in ni bil obsojen. O sedmih obtožbah posilstva in eni obtožbi spolnega napada bo odločalo sodišče Southwark Crown Court v Londonu. Sojenje je bilo prvotno predvideno za november, vendar bi lahko bilo zdaj preloženo na začetek leta 2027. V skladu s pogoji varščine mora Thomas Partey oblasti obvestiti o vseh načrtih za potovanje v tujino.

Po srečanju s Panamo bo Gana 23. junija igrala proti Angliji na stadionu Gillette Stadium (blizu Bostona), skupinski del v skupini L pa bo zaključila 27. junija proti Hrvaški na stadionu Lincoln Financial Field.

Partey je kljub preiskavi igral za Arsenal vse do izteka pogodbe. V sezoni 2024/25 je v Premier League zbral 35 nastopov, kar je bila njegova zadnja sezona na stadionu Emirates. V sezoni 2025/26 je za Villarreal odigral 32 tekem na španskem prvenstvu. Njegova pogodba s španskim klubom poteče konec junija, vendar vsebuje možnost podaljšanja za eno leto.

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