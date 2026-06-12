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Avtor:
STA

Petek,
12. 6. 2026,
20.23

Osveženo pred

38 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Portugalska Portugalska nogometna reprezentanca

Petek, 12. 6. 2026, 20.23

38 minut

Cristiano Ronaldo: Zelo sem pozitiven

Avtor:
STA

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Cristiano Ronaldo, Portugalska | Cristiano Ronaldo je pred začetkom SP zelo pozitiven. | Foto Reuters

Cristiano Ronaldo je pred začetkom SP zelo pozitiven.

Foto: Reuters

Portugalska nogometna reprezentanca se s pozitivnimi občutki odpravlja na drugo stran Atlantika, kjer jo čakajo prve tekme svetovnega prvenstva. Prvi zvezdnik moštva Cristiano Ronaldo je, preden je s selekcijo poletel iz Lizbone v bazni tabor v Palm Beachu na Floridi, dejal, da je "zelo pozitiven".

"Turnir pričakujemo z veliko upanja," je v prvem intervjuju za medije od začetka pripravljalnega kampa dejal 41-letni petkratni dobitnik zlate žoge (Ballon d'Or).

"Priprave so bile zelo dobre, naporne, ker smo trdo delali," je dodal portugalski kapetan in vsem zagotovil, da se počuti "fizično dobro".

"Zelo sem pozitiven, verjamem, da bo šlo vse dobro in da bomo dobro odigrali," je potrdil Ronaldo, ki na Portugalskem velja za nogometno ikono, pred svojim šestim nogometnim mundialom.

"To je zelo dobra generacija, ki bo Portugalcem prinesla veliko veselja," je o ekipi, ki ga obdaja, komentiral CR7.

"Najpomembneje je dobro začeti, s prvo tekmo, nato pa v enakem slogu nadaljevati na drugi in tretji ... Cilj je končati prvi v skupini in od tam naprej pač vsaka tekma šteje," je dodal.

Portugalska bo nastope na svetovnem prvenstvu začela 17. junija proti DR Kongu, nato pa se bo v skupini K pomerila z Uzbekistanom in Kolumbijo.

Portugalska je v zadnjih dneh odigrala dve prijateljski tekmi proti Čilu in Nigeriji, obe sta se končali z zmago z 2:1, Ronaldo pa je ostal brez zadetka.

Portugalska, ki vedno sodi med favorite, na svetovnih prvenstvih še čaka na slavo. Portugalci so bili leta 1966 tretji.

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