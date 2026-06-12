Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Petek,
12. 6. 2026,
9.53

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Edin Džeko Bosna in Hercegovina Kanada svetovno prvenstvo v nogometu navijači

Petek, 12. 6. 2026, 9.53

22 minut

Džeko razveselil, v Torontu vre, doma v Bosni pa zaplet #video

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Edin Džeko | Težave Edina Džeka z ramo naj bi bile sanirane. | Foto Guliverimage

Težave Edina Džeka z ramo naj bi bile sanirane.

Foto: Guliverimage

Bosna in Hercegovina se danes vrača na največji nogometni oder. Po 12 letih bo spet zaigrala na svetovnem prvenstvu, uvodni tekmec pa bo ena od gostiteljic Kanada. Iz reprezentančnega tabora je pred tekmo prišla novica, ki je razveselila navijače. Edin Džeko je po težavah z ramo nared. A to ni edina zgodba pred večerom v Torontu. Kanada bo igrala doma, vendar bi lahko na tribunah BMO Fielda prevladovala grla bosanskih navijačev. Po nekaterih ocenah naj bi bilo na stadionu tudi okoli 30 tisoč navijačev Bosne in Hercegovine. Kanadski mediji z začudenjem pišejo o navijaškem fenomenu, ki se pripravlja v Torontu, kjer živi številna bosansko-hercegovska skupnost. Medtem pa imajo v domovini zaplet, saj prenosa na tamkajšnji nacionalni televiziji ne bo.

Bosna in Hercegovina bo danes ob 21. uri po našem času v Torontu začela svoj drugi nastop na svetovnih prvenstvih. Po Braziliji 2014, kjer je reprezentanca izgubila proti gostiteljici in Nigeriji, premagala pa Iran, se zdaj vrača na veliki oder, na katerem želijo pokazati, da ni bilo naključje, ko so v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo izločili favorizirane Italijane.

Na drugi strani bo Kanada, ki bo kot gostiteljica pred domačimi navijači lovila prvo zmago na svetovnih prvenstvih.

Navijači BiH so ogrevali grla že dan pred tekmo

Džeko je nared

Najpomembnejša novica za selektorja Sergeja Barbareza je povezana z Edinom Džekom. Kapetan Bosne in Hercegovine je imel v zadnjem obdobju težave z ramo, a bo za tekmo s Kanado na voljo.

Navijači Bosna | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage "Edin bo z nami. Igral bo kot običajno," je pred tekmo dejal Barbarez in s tem pomiril navijače BiH. 40-letni Džeko je najboljši strelec v zgodovini reprezentance s 73 zadetki.

Senijad Ibričić
Sportal Bil je zvezdnik v BiH, nato si je zgradil družinski dom v Sloveniji

Barbarez stavi na srce

Barbarez pred tekmo ni skrival, da bo Kanada zaradi domačega terena in kakovosti v vlogi favorita.

"Smo majhna država. To je naše drugo svetovno prvenstvo in na številnih tekmah bomo v vlogi avtsajderja," je dejal selektor in poudaril, da ima njegova ekipa nekaj, česar ne gre podcenjevati. "Igramo s srcem. To je bila naša prednost."

BiH se je na mundial uvrstila po dramatični poti, tudi z zmago nad Italijo po enajstmetrovkah, zato v reprezentanci dobro vedo, kako je živeti z vlogo, ko jih ne postavljajo kot favorite.

Bo Toronto bosanski?

Čeprav bo Kanada igrala doma, se lahko zgodi, da na tribunah ne bo imela prave prednosti domačega igrišča. Kanadski mediji pred uvodno tekmo svetovnega prvenstva z začudenjem pišejo o navijaškem fenomenu, ki se pripravlja v Torontu. Po nekaterih ocenah bi lahko na stadionu BMO Field, katerega kapaciteta je bila za mundial razširjena na približno 45 tisoč sedežev, bilo tudi okoli 30 tisoč navijačev Bosne in Hercegovine.

Navijači Bosna | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Za številno bosansko-hercegovsko diasporo v Torontu bo to veliko več kot le nogometna tekma. To bo dan, ko se bosta na isti sceni srečali dve domovini. Kanada kot država, ki je številnim družinam ponudila novo življenje, in Bosna in Hercegovina kot država, ki jim je ostala zapisana globoko v srcu.

To lepo ponazarja zgodba bratov Adisa in Amirja Mrakovića. Njuna družinska trgovina Mrakovic Fine Foods v Etobicoku, zahodnem delu Toronta, bo na dan tekme postala eno od središč navijaškega dogajanja. Pred lokalom bodo pripravili skupni ogled tekme, na strehi pa bosta viseli zastavi Bosne in Hercegovine ter Kanade.

"To bo dan, ko bodo ljudje skupaj, jedli skupaj in gledali nogomet. Vsak je dobrodošel, naj navija, za kogar želi, in naj se dobro zabava," je za BBC dejal Adis Mraković.

"Srečni smo, da lahko z vsemi delimo bosansko kulturo. Upamo, da bomo našim kanadskim sosedom pokazali, kdo smo in kaj smo, hkrati pa gostom, ki prihajajo v Kanado, pokazali kanadsko gostoljubje," je dodal Adis.

Prenosa na nacionalni televiziji ne bo

V BiH pa je pred tekmo precej pozornosti vzbudilo tudi vprašanje televizijskega prenosa. Na javnem servisu BHRT prenosa ne bo, zato pa bo prenos na Arena Sport 1, zaradi česar je v deželi, ki te dni živi za nogomet, precej začudenja, saj so v Bosni prepričani, da bi morali imeti tovrstne prenose tudi na nacionalni televiziji.

Brito
Sportal Poslovila se je legenda brazilskega nogometa
Azteca
Sportal Tragičen dogodek pred začetkom svetovnega prvenstva
Mehika : Južna Afrika, SP 2026
Sportal Popoln polom na uvodni tekmi SP 2026, katastrofa za Južnoafričane
Pivo SP 2026
Sportal Noro, kakšne cene piva na SP 2026! Angleži se počutijo opeharjene.
Otvoritvena slovesnost, SP 2026
Sportal Shakira odprla nogometni spektakel v Mehiki
Nemčija SP 2026
Sportal Izjemna gesta nemških nogometašev odmeva v ZDA
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Edin Džeko Bosna in Hercegovina Kanada svetovno prvenstvo v nogometu navijači
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.