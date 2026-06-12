Džeko razveselil, v Torontu vre, doma v Bosni pa zaplet #video

Bosna in Hercegovina se danes vrača na največji nogometni oder. Po 12 letih bo spet zaigrala na svetovnem prvenstvu, uvodni tekmec pa bo ena od gostiteljic Kanada. Iz reprezentančnega tabora je pred tekmo prišla novica, ki je razveselila navijače. Edin Džeko je po težavah z ramo nared. A to ni edina zgodba pred večerom v Torontu. Kanada bo igrala doma, vendar bi lahko na tribunah BMO Fielda prevladovala grla bosanskih navijačev. Po nekaterih ocenah naj bi bilo na stadionu tudi okoli 30 tisoč navijačev Bosne in Hercegovine. Kanadski mediji z začudenjem pišejo o navijaškem fenomenu, ki se pripravlja v Torontu, kjer živi številna bosansko-hercegovska skupnost. Medtem pa imajo v domovini zaplet, saj prenosa na tamkajšnji nacionalni televiziji ne bo.

Bosna in Hercegovina bo danes ob 21. uri po našem času v Torontu začela svoj drugi nastop na svetovnih prvenstvih. Po Braziliji 2014, kjer je reprezentanca izgubila proti gostiteljici in Nigeriji, premagala pa Iran, se zdaj vrača na veliki oder, na katerem želijo pokazati, da ni bilo naključje, ko so v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo izločili favorizirane Italijane.

Na drugi strani bo Kanada, ki bo kot gostiteljica pred domačimi navijači lovila prvo zmago na svetovnih prvenstvih.

Navijači BiH so ogrevali grla že dan pred tekmo

Džeko je nared

Najpomembnejša novica za selektorja Sergeja Barbareza je povezana z Edinom Džekom. Kapetan Bosne in Hercegovine je imel v zadnjem obdobju težave z ramo, a bo za tekmo s Kanado na voljo.

Foto: Guliverimage "Edin bo z nami. Igral bo kot običajno," je pred tekmo dejal Barbarez in s tem pomiril navijače BiH. 40-letni Džeko je najboljši strelec v zgodovini reprezentance s 73 zadetki.

Barbarez stavi na srce

Barbarez pred tekmo ni skrival, da bo Kanada zaradi domačega terena in kakovosti v vlogi favorita.

"Smo majhna država. To je naše drugo svetovno prvenstvo in na številnih tekmah bomo v vlogi avtsajderja," je dejal selektor in poudaril, da ima njegova ekipa nekaj, česar ne gre podcenjevati. "Igramo s srcem. To je bila naša prednost."

BiH se je na mundial uvrstila po dramatični poti, tudi z zmago nad Italijo po enajstmetrovkah, zato v reprezentanci dobro vedo, kako je živeti z vlogo, ko jih ne postavljajo kot favorite.

Bo Toronto bosanski?

Čeprav bo Kanada igrala doma, se lahko zgodi, da na tribunah ne bo imela prave prednosti domačega igrišča. Kanadski mediji pred uvodno tekmo svetovnega prvenstva z začudenjem pišejo o navijaškem fenomenu, ki se pripravlja v Torontu. Po nekaterih ocenah bi lahko na stadionu BMO Field, katerega kapaciteta je bila za mundial razširjena na približno 45 tisoč sedežev, bilo tudi okoli 30 tisoč navijačev Bosne in Hercegovine.

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Za številno bosansko-hercegovsko diasporo v Torontu bo to veliko več kot le nogometna tekma. To bo dan, ko se bosta na isti sceni srečali dve domovini. Kanada kot država, ki je številnim družinam ponudila novo življenje, in Bosna in Hercegovina kot država, ki jim je ostala zapisana globoko v srcu.

To lepo ponazarja zgodba bratov Adisa in Amirja Mrakovića. Njuna družinska trgovina Mrakovic Fine Foods v Etobicoku, zahodnem delu Toronta, bo na dan tekme postala eno od središč navijaškega dogajanja. Pred lokalom bodo pripravili skupni ogled tekme, na strehi pa bosta viseli zastavi Bosne in Hercegovine ter Kanade.

"To bo dan, ko bodo ljudje skupaj, jedli skupaj in gledali nogomet. Vsak je dobrodošel, naj navija, za kogar želi, in naj se dobro zabava," je za BBC dejal Adis Mraković.

"Srečni smo, da lahko z vsemi delimo bosansko kulturo. Upamo, da bomo našim kanadskim sosedom pokazali, kdo smo in kaj smo, hkrati pa gostom, ki prihajajo v Kanado, pokazali kanadsko gostoljubje," je dodal Adis.

Prenosa na nacionalni televiziji ne bo

V BiH pa je pred tekmo precej pozornosti vzbudilo tudi vprašanje televizijskega prenosa. Na javnem servisu BHRT prenosa ne bo, zato pa bo prenos na Arena Sport 1, zaradi česar je v deželi, ki te dni živi za nogomet, precej začudenja, saj so v Bosni prepričani, da bi morali imeti tovrstne prenose tudi na nacionalni televiziji.