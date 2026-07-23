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Avtorji:
B. B., STA

Četrtek,
23. 7. 2026,
19.22

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Žiga Lin Hočevar Eva Alina Hočevar kajak kanu

Četrtek, 23. 7. 2026, 19.22

10 minut

SP v kajaku in kanuju

Slab dan za slovenske tekmovalce

Avtorji:
B. B., STA

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Eva Alina Hočevar, Žiga Lin Hočevar | Eva Alina Hočevar se danes ni uvrstila v finale posamične kajakaške tekme. | Foto Aleš Fevžer

Eva Alina Hočevar se danes ni uvrstila v finale posamične kajakaške tekme.

Foto: Aleš Fevžer

Žiga Lin in Eva Alina Hočevar se na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah ne znajdeta najbolje. Za zdaj se v Oklahoma Cityju nista niti približala dosežkom s prvega dela sezone in tekem svetovnega pokala. Žiga Lin je že končal nastope, Eva Alina pa se danes ni uvrstila v finale posamične kajakaške tekme. Z nastopi pa sta že zaključila tudi slovenska kajakaš Lan Tominc in Peter Kauzer.

Eva Alina Hočevar je dobila 50 kazenskih sekund na četrtih vratih. | Foto: Kajakaška zveza Slovenije Eva Alina Hočevar je dobila 50 kazenskih sekund na četrtih vratih. Foto: Kajakaška zveza Slovenije Kljub dejstvu, da je Eva Alina Hočevar pokazala precej boljšo vožnjo kot v kvalifikacijah in bila dovolj hitra na progi, si je zaradi napake pri četrtih vratcih prislužila 50 kazenskih sekund, kar jo je pahnilo na 26. mesto, kar pa je vseeno za tri mesta boljše od uvrstitve v kvalifikacijah. Je pa njen nastop vendarle lahko spodbuda za petkovo tekmo v kanuju.

Najhitrejša v kvalifikacijah je bila Kitajka Li Shiting pred domačinko Evy Leibfarth in branilko naslova Poljakinjo Klaudio Zwolinsko.

Lea Novak je izpadla že v četrtkovih kvalifikacijah, nekdanja svetovna prvakinja Eva Terčelj pa zaradi materinstva v ZDA ni odpotovala.

Peter Kauzer je tekmovanje končal na 28. mestu. | Foto: Guliverimage Peter Kauzer je tekmovanje končal na 28. mestu. Foto: Guliverimage

Lan Tominc 15., Kauzer z izpuščenimi vratci

Med kajakaši sta slovenska kajakaša obstala v polfinalu. Lan Tominc je z dvema kazenskima sekundama zasedel 15. mesto (+5,96), Peter Kauzer pa je po dotiku vratc in 52 kazenskih sekundah končal na 28. mestu.

Najhitrejši čas polfinala je postavil izkušeni Britanec Joseph Clarke, drugi je bil Čeh Jakub Krejčí, ki je zaostal le dve stotinki sekunde, tretji pa Poljak Michal Pasiut.

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