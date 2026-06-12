Argentinskemu nogometašu Marcosu Senesiju gre v zadnjem obdobju vse kot po maslu. Najprej je odigral odlično sezono pri Bournemouthu, nato je podpisal pogodbo s Tottenhamom, za nameček pa je dočakal še (ne)pričakovan vpoklic na svetovno nogometno prvenstvo.

Senesi je bil na dopustu na Ibizi s svojo partnerko, prav tako nogometašico Kelci-Rose Bowers, ko je prejel klic, da je bil vpoklican v argentinsko reprezentanco. Vse skupaj je njegova partnerka ujela tudi na videoposnetek, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. "Pravkar sva se vrnila iz Miamija, kjer sva bila na dopustu, nato pa prišla na Ibizo, da bi malo uživala in se sprostila. Ves ta čas se nihče od naju ni mogel popolnoma odklopiti, oba sva se zavedala situacije glede poškodbe branilca Leonarda Balerdija. Ves ta čas nihče od naju ni mogel zares uživati. Veste, kaj mislim," je povedala Kelci-Rose Bowers v videu, ki ga je snemala, ko je njen partner prejel klic iz reprezentančnega štaba.

🇦🇷 Here's the moment Marcos Senesi found out he was going to the World Cup.



📞⛱️ He's on holiday with his other half, Kelci-Rose Bowers, and receives the call from Lionel Scaloni. pic.twitter.com/ld9Cl3b2Sn https://t.co/fa6F4nopEq — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 11, 2026

Devetindvajsetletni Senesi je do zdaj za Argentino zbral tri nastope. "Zdaj pa je bil Marcos pravkar vpoklican. Vpoklican je na svetovno prvenstvo! Je to res? To je dobesedno tisto, za kar sva oba molila, na to je mislil in upal vsak dan," je še dejala njegova partnerka.

Argentina, ki brani naslov prvaka, bo prvo tekmo na svetovnem prvenstvu odigrala v noči na sredo po slovenskem času (3.00), ko jo čaka srečanje z Alžirijo.

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