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Avtor:
Š. L.

Petek,
12. 6. 2026,
14.40

Osveženo pred

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SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Marcos Senesi argentinska nogometna reprezentanca

Petek, 12. 6. 2026, 14.40

0 minut

Senesija na dopustu presenetil nepričakovan klic

Avtor:
Š. L.

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Marcos Senesi | Marcos Senesi bo nastopil na SP. | Foto Guliverimage

Marcos Senesi bo nastopil na SP.

Foto: Guliverimage

Argentinskemu nogometašu Marcosu Senesiju gre v zadnjem obdobju vse kot po maslu. Najprej je odigral odlično sezono pri Bournemouthu, nato je podpisal pogodbo s Tottenhamom, za nameček pa je dočakal še (ne)pričakovan vpoklic na svetovno nogometno prvenstvo.

Senesi je bil na dopustu na Ibizi s svojo partnerko, prav tako nogometašico Kelci-Rose Bowers, ko je prejel klic, da je bil vpoklican v argentinsko reprezentanco. Vse skupaj je njegova partnerka ujela tudi na videoposnetek, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. "Pravkar sva se vrnila iz Miamija, kjer sva bila na dopustu, nato pa prišla na Ibizo, da bi malo uživala in se sprostila. Ves ta čas se nihče od naju ni mogel popolnoma odklopiti, oba sva se zavedala situacije glede poškodbe branilca Leonarda Balerdija. Ves ta čas nihče od naju ni mogel zares uživati. Veste, kaj mislim," je povedala Kelci-Rose Bowers v videu, ki ga je snemala, ko je njen partner prejel klic iz reprezentančnega štaba.

Devetindvajsetletni Senesi je do zdaj za Argentino zbral tri nastope. "Zdaj pa je bil Marcos pravkar vpoklican. Vpoklican je na svetovno prvenstvo! Je to res? To je dobesedno tisto, za kar sva oba molila, na to je mislil in upal vsak dan," je še dejala njegova partnerka.

Argentina, ki brani naslov prvaka, bo prvo tekmo na svetovnem prvenstvu odigrala v noči na sredo po slovenskem času (3.00), ko jo čaka srečanje z Alžirijo.

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