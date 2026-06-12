Nemčijo zajela nogometna mrzlica

Nemčijo je zajela nogometna mrzlica. Čeprav je pričakovati, da se bo pravo navijaško vzdušje razvnelo šele po skupinskem delu ter s pričakovanim prebojem nemškega nogometnega stroja v odločilni del turnirja, pa že zdaj poročajo o izjemnem zanimanju. Nogometni dresi in majice gredo za med, zaradi velikega povpraševanja nastajajo zamude pri dostavi.

Nemška nogometna zveza (DFB) se je tako že bila prisiljena opravičiti za zamude pri dostavi reprezentančnih dresov navijačem. Razlog za zamude je veliko povpraševanje, kar je pripeljalo do ozkih grl v dobavi in dostavi.

Največja težava je pri personaliziranih dresih, za katere ni bilo na voljo dovolj številk in črk. Pri zvezi so za nemško tiskovno agencijo dpa zagotovili, da so rešili težave in da v nadaljevanju ne pričakujejo zapletov.

Povpraševanje po dresih je bilo trikrat večje, kot je zveza sprva pričakovala, ko se je dogovarjala z dobavitelji, so sporočili pri DFB. Predvidene številke so temeljile na prodaji na prejšnjih velikih turnirjih.

Novica prihaja po četrtkovem začetku svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Prva tekma Nemčije bo v nedeljo proti popolnemu avtsajderju in novincu na SP otoški karibski naciji Curacao.

Nemško zanimanje za otvoritveno tekmo turnirja med Mehiko in Južno Afriko je bilo veliko, saj si je prenos prek omrežja javne radiotelevizije ZDF ogledalo 10,038 milijona gledalcev, kar predstavlja 46,5-odstotni tržni delež.

To je bilo precej več kot ob prenosu otvoritvene tekme SP leta 2022 med gostiteljema Katarjem in Ekvadorjem (6,209 milijona, 28,2 odstotni delež) in podobno, kot je bilo ob prenosu otvoritvene tekme SP leta 2018 med gostiteljema Rusijo in Savdsko Arabijo (10,01 milijona, 52 odstotni delež).

Vendar nobena od teh uvodnih tekem ni dosegla številk z otvoritvene tekme evropskega prvenstva leta 2024, ko je 22,49 milijona navijačev spremljalo zmago Nemčije nad Škotsko.

Popoln četrtkov nogometni navijaški večer pa so pokvarili oglasi. Kar nekaj kritik je bilo zaradi predvajanja oglasov, ko so prvi izvajalci pred uvodno tekmo na stadionu Azteca v Ciudad de Mexicu že stopili na oder. Skorajda bi zamudili prenos uradne pesmi turnirja, ki sta jo izvedla Shakira in Burna Boy. Pri ZDF so se opravičili, a se hkrati tudi pridušali, da brez oglasov ne gre, ker del prihodkov dobijo iz trženja oglasov.

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