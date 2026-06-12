Nagradna igra: Zadeni gol in zadeni TV ali cvrtnik

Preizkusi se v virtualnem zabijanju golov in se poteguj za privlačne nagrade.

V duhu svetovnega prvenstva v nogometu smo pripravili zabavno nagradno igro Zadeni gol. Na voljo imaš 10 poskusov, da zadeneš gol. A ne glede na število zadetkov, se lahko poteguješ za privlačne nagrade.

Ob koncu prvenstva bomo izzžrebali 6 srečnežev, ki bodo prejeli bogate nagrade: