Petek, 12. 6. 2026, 15.52
31 minut
SP 2026
Nagradna igra: Zadeni gol in zadeni TV ali cvrtnik
Preizkusi se v virtualnem zabijanju golov in se poteguj za privlačne nagrade.
V duhu svetovnega prvenstva v nogometu smo pripravili zabavno nagradno igro Zadeni gol. Na voljo imaš 10 poskusov, da zadeneš gol. A ne glede na število zadetkov, se lahko poteguješ za privlačne nagrade.
Ob koncu prvenstva bomo izzžrebali 6 srečnežev, ki bodo prejeli bogate nagrade:
- 1x Hisense TV 55A7S in
- 5 x Hisense cvrtnik HAF1800D