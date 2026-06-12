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Avtor:
Siol.net

Petek,
12. 6. 2026,
15.52

Osveženo pred

31 minut

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nagradna igra Zadeni gol SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026

Petek, 12. 6. 2026, 15.52

31 minut

SP 2026

Nagradna igra: Zadeni gol in zadeni TV ali cvrtnik

Avtor:
Siol.net

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Zadei gol

Preizkusi se v virtualnem zabijanju golov in se poteguj za privlačne nagrade.

V duhu svetovnega prvenstva v nogometu smo pripravili zabavno nagradno igro Zadeni gol. Na voljo imaš 10 poskusov, da zadeneš gol. A ne glede na število zadetkov, se lahko poteguješ za privlačne nagrade.

Ob koncu prvenstva bomo izzžrebali 6 srečnežev, ki bodo prejeli bogate nagrade:

  • 1x Hisense TV 55A7S in
     
  • 5 x Hisense cvrtnik HAF1800D
Sodeluj v nagradni igri! 
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