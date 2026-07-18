Svetovni avtomobilski trg je v prvi polovici leta prodal približno 37 milijonov avtomobilov oziroma skoraj tri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Medtem ko največji evropski proizvajalci izgubljajo predvsem zaradi padca prodaje na Kitajskem, kitajske znamke krepijo svoj položaj. Eden od simbolnih mejnikov letošnjega polletja je tudi ta, da je Tesla prvič po številu dobavljenih avtomobilov prehitela Mercedes-Benz.

V prvi polovici leta je bilo po svetu prodanih približno 37,3 milijona avtomobilov, kar je po analizi Centra za upravljanje avtomobilske industrije (CAM), ki jo je povzemal nemški Automobilwoche, 2,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Razmere na svetovnem trgu ostajajo zahtevne, največ težav pa imajo predvsem evropski proizvajalci.

Evropské znamke izgubljajo na Kitajskem

Največji razlog za slabše rezultate je nadaljnji padec prodaje na Kitajskem, kjer domači proizvajalci vse uspešneje izpodrivajo uveljavljene evropske znamke. Mercedes-Benz je v prvem polletju prodajo zmanjšal za približno sedem odstotkov, BMW za 4,2 odstotka, Volkswagen pa za 6,5 odstotka. Nemške premijske znamke so na največjem svetovnem avtomobilskem trgu izgubile več kot petino kupcev.

Na vrhu svetovne lestvice ostaja Toyota, ki ohranja položaj največjega avtomobilskega proizvajalca. Za njo sledita Volkswagen in skupina Hyundai-Kia, vse večji vpliv pa imajo tudi kitajski proizvajalci, ki na domačem trgu prevzemajo vse večji delež in postopoma širijo prisotnost tudi v Evropi ter na drugih izvoznih trgih.

Električna Tesla prvič prehitela nemško premijsko znamko

Med zanimivejšimi mejniki prve polovice leta je tudi dejstvo, da je Tesla prvič po številu dobavljenih vozil prehitela Mercedes-Benz. Do tega ni prišlo zaradi izrazite rasti ameriškega proizvajalca, temveč predvsem zaradi občutnega padca prodaje Mercedesa. Primerjava tako predvsem ponazarja, kako hitro se spreminjajo razmerja med avtomobilskimi proizvajalci.

Analitiki opozarjajo, da se evropska avtomobilska industrija sooča z vse večjimi izzivi. Poleg šibkejšega povpraševanja na Kitajskem proizvajalce obremenjujejo tudi visoki proizvodni stroški, počasnejša rast prodaje električnih avtomobilov in vse ostrejša konkurenca kitajskih znamk. Prav zato številni proizvajalci napovedujejo varčevalne ukrepe, zmanjševanje proizvodnih zmogljivosti in selitev dela proizvodnje v države z nižjimi stroški.

Čeprav ostajajo tradicionalni proizvajalci po skupnem obsegu prodaje še vedno med največjimi na svetu, rezultati prve polovice leta kažejo, da se razmerja na svetovnem avtomobilskem trgu hitro spreminjajo. Največji pritisk občutijo prav evropske znamke, ki morajo hkrati braniti položaj na Kitajskem, pospeševati elektrifikacijo in ohranjati konkurenčnost na domačem trgu.