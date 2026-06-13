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Avtorji:
Ž. L., STA

Sobota,
13. 6. 2026,
9.19

Osveženo pred

7 minut

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Sobota, 13. 6. 2026, 9.19

7 minut

Prazni sedeži

Sramota na stadionih SP? Fifa pojasnila, kaj se je dogajalo.

Avtorji:
Ž. L., STA

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Češka : Južna Koreja, SP 2026, navijači | Fifa še vedno trdi, da je bil stadion v Guadalajari poln. | Foto Guliverimage

Fifa še vedno trdi, da je bil stadion v Guadalajari poln.

Foto: Guliverimage

Mednarodna nogometna zveza Fifa vztraja, da je bilo število gledalcev na tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi med Južno Korejo in Češko (2:1) v Guadalajari točno, čeprav je bilo na televizijskih posnetkih videti precej praznih sedišč.

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Tekmo v Guadalajari si je uradno ogledalo 44.985 gledalcev, kar je praktično polna kapaciteta stadiona. A opazovalci so se začeli spraševati o uradnem podatku obiska.

Fifa je pojasnila, da številka temelji na potrjenih operativnih podatkih in vključuje vse, ki so bili na stadionu. "Uradna številka predstavlja število vstopnic, ki so jih skenirali, in obiskovalce, ki so bili na stadionu, ne vizualnih ocen stadionske kapacitete v določenih trenutkih tekme," je dejal predstavnik Fife.

Kot je poudaril, Fifa tesno sodeluje z upravljavci stadionov in ekipami, zadolženimi za vstopnice, da bi zagotovili, da vse objavljene številke obiska temeljijo na preverjenih operativnih podatkih.

"Bodite pozorni, da je med tekmo v Guadalajari kar nekaj gledalcev z vstopnicami je namesto na predvidenih sedežih tekmo gledalo stoje na drugih prostorih na stadionu," je dodal predstavnik Fife.

Sodeč po uradnih številkah je bilo pred četrtkovim začetkom mundiala razprodanih 29 tekem, vstopnice pa so bile na voljo še za preostalih 75 obračunov turnirja, ki se bo končal 19. julija in na katerem prvič igra 48 reprezentanc.

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