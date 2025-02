Nekdanji šef Googla svari pred zlorabo umetne inteligence za razvoj orožij

"Moji resnični strahovi so drugačni od prevladujočih in temeljijo na izjemnih tveganjih," je Eric Schmidt dejal za britanski BBC. Kot primer je navedel scenarij, v katerem bi se "resnično pokvarjen človek polastil določenega dela modernega življenja in ga zlorabil za škodovanje nedolžnim ljudem".

Čeprav je pozval vlade k dodatnemu nadzoru nad zasebnimi tehnološkimi podjetji, ki razvijajo umetno inteligenco, je hkrati posvaril pred pretirano regulacijo, ki lahko zavira inovacije.

Tehnološki milijarder je v Googlu in Alphabetu med letoma 2001 in 2017 zasedal vodilna mesta. Zdaj med drugim vodi fundacijo za spodbujanje znanstvenih in tehnoloških raziskav.

"Zelo pomembno je, da vlade razumejo, kaj počnemo, in nas spremljajo," je dejal v danes objavljenem pogovoru za BBC.

O tveganjih nove tehnologije za teroristične namene je Schmidt spregovoril po koncu dvodnevnega vrha o umetni inteligenci v Parizu.

Na njem ZDA in Združeno kraljestvo niso podpisali sklepne izjave o prihodnjih usmeritvah umetne inteligence.

Izjava o vključujoči in trajnostni umetni inteligenci za ljudi in planet ima sicer 61 podpisnikov. Med njimi so Indija, Kitajska, Vatikan in Evropska unija.