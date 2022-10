Kloppa in Guardiolo po derbiju zmotila ista stvar

Nedelja na Otoku je minila v znamenju velikega nogometnega derbija med Liverpoolom in Manchester Cityjem. Čeprav so Redsi skromno vstopili v novo sezono, pa so po razburljivem dogajanju pred domačimi gledalci prišli do zmage s 3:0 in treh točk. Veliko se je po derbiju govorilo o odločitvah sodnika Anthonyja Taylorja, ki je močno razburkal dogajanje na Anfieldu.

Po nedeljski tekmi med Liverpoolom in Manchester Cityjem v angleški premier ligi ni več neporažene ekipe. Redsi so na domačem Anfieldu po golu Mohameda Salaha v 76. minuti prišli do zmage z 1:0 in dobili vsaj manjši obliž na rane po slabem uvodu v sezono. Tekma v mestu Beatlesov je kljub le enemu zadetku upravičila naziv derbija. Manchester City je sicer v 53. minuti povedel po zadetku Phila Fodna, a se je po ogledu posnetka glavni sodnik Anthony Taylor odločil zaradi prekrška na začetku akcije, da zadetka ne bo priznal.

Jürgen Klopp si je zaradi izbruha v 86. minuti prislužil rdeči karton. Foto: Reuters

Jürgen Klopp je po tekmi priznal, da sta se s strategom sinjemodrih Pepom Guardiolo po koncu tekme strinjala, da je bilo na tekmi sprejetih kar nekaj vprašljivih sodniških odločitev. Klopp sicer konca tekme ni pričakal na klopi angleških podprvakov, saj je v 86. minuti med posredovanjem Bernarda Silve nad Mohamedom Salahom, pri katerem ni bilo dosojenega prekrška, povsem izgubil živce in zaradi izbruha prejel rdeči karton. "Ta karton sem si zaslužil, a takšne stvari se ne smejo dogajati. To je bil najbolj čist prekršek, kar sem jih videl ob igrišču. Bilo je povsem jasno," je priznal Klopp, ki ima sicer nove skrbi, saj so morali napadalca Dioga Joto zaradi poškodbe z igrišča odnesti na nosilih.

Pep Guardiola in Mohamed Salah po tekmi Foto: Reuters

Nemec je sicer zabeležil šele tretjo zmago na devetih tekmah v tej sezoni premier lige, potem ko je Liverpool v sezono krenil z najslabšim točkovnim izkupičkom v zadnjih desetih letih. "To je bila odlična predstava naše strani, bila je zelo napeta tekma. Vseh 99 minut na igrišču smo se branili na izjemno visokem nivoju. Tudi Manchester City je imel svoje trenutke, a mi smo bili odlični predvsem v kazenskem prostoru. To je za nas velika zmaga, pokazali smo, česa smo zmožni, in to je tudi vse, kar smo si želeli," je dejal Klopp, ki je dobil svojo enajsto tekmo na 26 obračunih proti Guardioli, ki tako proti nemškemu strategu ostaja pri devetih uspehih.

"To je Anfield. Odigrali smo zelo dobro tekmo, a to je obračun, ki ga odločijo malenkosti, kjer so vse napake kaznovane. Naredili smo napako in nismo mogli zadeti, zato smo izgubili. Igrali smo na zmago. Sodnik je pri številnih prekrških puščal prednost, ker smo zadeli, je ni. Morali bi odigrati popolno tekmo. Upam, da se bomo iz te tekme kaj naučili. To so kot tekme v ligi prvakov, ki so vedno tesne in na koncu te takšne male napake uničijo. Navijači so nas po našem razveljavljenem zadetku skušali zadeti s kovanci in drugimi stvarmi, a jim ni uspelo. Mogoče jim bo šlo naslednjič bolje," se je sarkastično na početje nekaterih gledalcev na Anfieldu odzval Guardiola, početje navijačev pa je obsodil tudi Klopp.

"Katastrofa. Žal mi je, da se to je zgodilo. Nisem vedel. Takšne stvari se ne bi smele dogajati," je dejal nemški trener, pri Liverpoolu pa so v izjavi za javnost že napovedali, da bodo nekateri navijači kaznovani s prepovedjo obiska nogometnih tekem. A gostiteljem niso preostali dolžni niti navijači Manchester Cityja, ki so s pesmimi in vzkliki pa tudi z grafiti okoli stadiona v Liverpoolu onečastili spomin na preminule v tragedijah Heysel in Hillsborough.

Trenutek, ki je odločil tekmo. Foto: Reuters

Sodniki zmotili tudi Silvo

Ob delo sodnikov se je po koncu tekme obregnil tudi Bernardo Silva. "Kar pričakujemo od sodnikov, je doslednost pri odločitvah. Od začetka tekme niso piskali manjših prekrškov, pustili so igro, da teče, kar je v redu, potem pa so se odločili, da ob našem zadetku odločitve zaostrijo. Če si konsistenten, moraš držati nivo odločanja tudi, ko pride do zadetka. Četudi je težka odločitev, moraš stati za tem in pustiti, da gol obvelja," je bil jasen Silva.

Manchester City ima zdaj na drugem mestu premierligaške lestvice s 23 točkami štiri točke zaostanka za vodilnim Arsenalom, Liverpool je z odigrano tekmo manj pri 13 točkah na osmem mestu angleškega prvenstva.

Reakcija Guardiole na vprašanje novinarja, ki je po koncu tekme nasmejala splet:

