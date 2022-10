Udarec za reprezentanco Amglije, na SP brez bočnega branilca Chelseaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški nogometaš Reece James bo zaradi poškodbe kolena izpustil svetovno prvenstvo, ki se bo v Katarju začelo 20. novembra in končalo 18. decembra. Njegov klub Chelsea je namreč danes potrdil, da bo moral 22-letni desni bočni branilec počivati najmanj osem tednov.

James je v zadnjem času veljal za prvo opcijo angleškega selektorja Garetha Southgata na desnem boku, poškodoval pa se je na torkovi tekmi lige prvakov proti Milanu. Chelsea je sicer dvoboj na San Siru dobil z 2:0.

"Po poškodbi na gostujoči tekmi proti Milanu je Jamesa oskrbela zdravniška ekipa kluba, pregledali pa so ga tudi specialisti. Po dogovoru vseh vpletenih bo James začel program okrevanja in bo z igrišč odsoten najmanj osem tednov," so v izjavi za javnost zapisali pri Chelseaju.

Angleži bodo sicer prvo tekmo na svetovnem prvenstvu odigrali 21. novembra proti Iranu.

