Katar namesto Kitajske organizator azijskega prvenstva 2023

Azijska nogometna konfederacija (AFC) je po zasedanju izvršnega odbora v Kuala Lumpurju sporočila, da bo azijsko prvenstvo prihodnje leto gostil Katar, potem ko je Kitajska maja odpadla zaradi nadaljevanja izvajanja strogih ukrepov proti širjenju covida-19. Za organizacijo leta 2027 pa sta favoritki Indija in Savdska Arabija.

Poleg Katarja, ki bo letos od 20. novembra do 18. decembra gostil že nogometni mundial, sta se za organizacijo prvenstva 2023 naknadno potegovali še Južna Koreja in Indonezija. Kandidaturi Južne Koreje ni pomagalo niti dejstvo, da je bilo azijsko prvenstvo v tej državi nazadnje leta 1960, medtem ko je bil Katar že gostitelj leta 1988 in 2011.

Na azijskem prvenstvu, ki je namesto junija in julija po novem prestavljeno na konec leta 2023, bo nastopilo 24 reprezentanc.