Slovenske državne in pokalne prvakinje imajo novega trenerja

Slovenske nogometne prvakinje, igralke Mure None, so danes dobile novega trenerja. Po odhodu Vladimirja Kokola bo črno-bele po novem vodil Hrvat Ivan Dizdar, so pri soboškem klubu zapisali na spletni strani.

Ivan Dizdar je nogometno pot začel med študijem v ZDA, kjer je sam igral za univerzitetno ekipo v Seattlu. Po končani igralski poti se je posvetil trenerskemu poklicu in pred prihodom v Evropo največ uspeha požel med delom na univerzi Arizona Western. Kot glavni trener je osvojil tri regionalne naslove, so zapisali pri Muri.

Decembra 2023 je Dizdar prevzel Međimurje Čakovec. Ob njegovem prihodu je bila ekipa na zadnjem mestu lige z eno samo osvojeno točko, v letu dni pa je s svojim delom trend rezultatov povsem obrnil, saj je njegova ekipa na 24 uradnih tekmah pod njegovim vodstvom dosegla 17 zmag, dva remija in doživela pet porazov, so še dodali Sobočani.

Nazadnje je deloval pri Agramu, kjer je prevzel mesto športnega direktorja in trenerja, klub pa popeljal do prvega naslova pokalnih prvakinj, obenem pa si je Agram z drugim mestom zagotovil nastop v evropskih tekmovanjih.

"Mura Nona je klub z najvišjimi ambicijami v slovenskem ženskem nogometu. V Ivanu Dizdarju smo prepoznali trenerja, ki združuje strokovnost, izjemno delovno etiko in sposobnost razvoja mladih perspektivnih nogometašic. Naša usmeritev ostaja jasna, ustvarjati najboljše pogoje za razvoj domačih talentov ter ob podpori izkušenih igralk graditi ekipo, ki bo konkurenčna tako na domačem kot evropskem prizorišču," je povedal predsednik Mure Robert Kuzmič.

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