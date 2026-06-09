Torek, 9. 6. 2026, 12.00
32 minut
Kalifornija
Švicarji na SP nimajo mirnega spanca: najprej kače, nato še požar
Še pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga bodo med 11. junijem in 19. julijem gostile ZDA, Kanada in Mehika, je precej pestro. Nekatere reprezentance so se soočile z zavrnitvami vstopa v ZDA in težavami z vstopnicami, Švicarjem pa pretijo kače in požar.
Švicarska nogometna reprezentanca je na svetovno prvenstvo pripotovala v nepopolni zasedbi. Na letalu so pogrešali napadalca Breela Embola, ki sprva ni imel urejenih dokumentov, a se je naknadno lahko pridružil rojakom. Švicarjem pa tudi v njihovi bazi v San Diegu ne gre brez težav.
Nastanjeni so v luksuznem hotelu Fairmont Grand v obmorskem mestu Del Mar, nedaleč od tega pa je v ponedeljek izbruhnil gozdni požar. Po pisanju Blicka je policija v ponedeljek dopoldne za območje izdala opozorilo, a na srečo evakuacija na tistem območju na koncu ni bila potrebna, je pa gašenje požara oteževal strm teren, poročajo iz Kalifornije.
Wildfire explodes in San Diego’s Sorrento Valley forcing evacuations https://t.co/LEjAOB9yAL pic.twitter.com/RBfaHkuKOq— California Post (@californiapost) June 8, 2026
Tam pa so Švicarji že ob prihodu dobili posebno opozorilo. Njihov trening center v San Diegu je na območju, gosto poseljenem s kačami.
🚨 Le camp d’entraînement de la Suisse 🇨🇭 aux États-Unis 🇺🇸 EST EN PLEIN MILIEU D’UNE "ZONE À SERPENTS". 🐍😰— Actu Foot (@ActuFoot_) June 8, 2026
Le compte Instagram de la sélection suisse a dévoilé des images de son camp de base pour la Coupe du Monde et a entouré ce dernier d’une zone de serpents. 😧
Plusieurs… pic.twitter.com/Zh9v8lgpfP
Švicarski mediji poročajo, da so ob centru številna opozorila "območje kač". Po podatkih Prirodoslovnega muzeja v San Diegu so v regiji štiri vrste strupenih klopotač.
Švica pa ni edina reprezentanca, ki mora biti v svoji trening bazi pozorna na kače. Tudi Norvežane so v Greensboru v Severni Karolini opozorili, naj ne izzivajo kač, ki so v bližini zelo pogoste.
Prvo tekmo bodo odigrali v soboto zvečer proti Katarju.
Švicarji so v skupini B s Kanado, BiH in Katarjem. Prvo tekmo bodo odigrali v soboto ob 21. uri po slovenskem času proti Katarju.