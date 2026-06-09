Še pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga bodo med 11. junijem in 19. julijem gostile ZDA, Kanada in Mehika, je precej pestro. Nekatere reprezentance so se soočile z zavrnitvami vstopa v ZDA in težavami z vstopnicami, Švicarjem pa pretijo kače in požar.

Švicarska nogometna reprezentanca je na svetovno prvenstvo pripotovala v nepopolni zasedbi. Na letalu so pogrešali napadalca Breela Embola, ki sprva ni imel urejenih dokumentov, a se je naknadno lahko pridružil rojakom. Švicarjem pa tudi v njihovi bazi v San Diegu ne gre brez težav.

Nastanjeni so v luksuznem hotelu Fairmont Grand v obmorskem mestu Del Mar, nedaleč od tega pa je v ponedeljek izbruhnil gozdni požar. Po pisanju Blicka je policija v ponedeljek dopoldne za območje izdala opozorilo, a na srečo evakuacija na tistem območju na koncu ni bila potrebna, je pa gašenje požara oteževal strm teren, poročajo iz Kalifornije.

Wildfire explodes in San Diego’s Sorrento Valley forcing evacuations https://t.co/LEjAOB9yAL pic.twitter.com/RBfaHkuKOq — California Post (@californiapost) June 8, 2026

Tam pa so Švicarji že ob prihodu dobili posebno opozorilo. Njihov trening center v San Diegu je na območju, gosto poseljenem s kačami.

🚨 Le camp d’entraînement de la Suisse 🇨🇭 aux États-Unis 🇺🇸 EST EN PLEIN MILIEU D’UNE "ZONE À SERPENTS". 🐍😰



Le compte Instagram de la sélection suisse a dévoilé des images de son camp de base pour la Coupe du Monde et a entouré ce dernier d’une zone de serpents. 😧



Plusieurs… pic.twitter.com/Zh9v8lgpfP — Actu Foot (@ActuFoot_) June 8, 2026

Švicarski mediji poročajo, da so ob centru številna opozorila "območje kač". Po podatkih Prirodoslovnega muzeja v San Diegu so v regiji štiri vrste strupenih klopotač.

Švica pa ni edina reprezentanca, ki mora biti v svoji trening bazi pozorna na kače. Tudi Norvežane so v Greensboru v Severni Karolini opozorili, naj ne izzivajo kač, ki so v bližini zelo pogoste.

Prvo tekmo bodo odigrali v soboto zvečer proti Katarju. Foto: Guliverimage

Švicarji so v skupini B s Kanado, BiH in Katarjem. Prvo tekmo bodo odigrali v soboto ob 21. uri po slovenskem času proti Katarju.