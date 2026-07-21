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Avtor:
Siol.net

Torek,
21. 7. 2026,
11.44

Osveženo pred

7 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu nagradna igra žreb Nagrajenci

Torek, 21. 7. 2026, 11.44

7 minut

SP 2026

To so nagrajenci nagradne igre Zadeni gol

Avtor:
Siol.net

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Zadeni gol

Izžrebali smo šest nagrajencev, ki so sodelovali v nagradni igri Zadeni gol. Preverite, ali ste med njimi.

Srečni izžrebanci so: 

Glavno nagrado - TV Hisense 55A7S prejme:

  • Nika Stojakovič

5 x cvrtnik Hisense prejmejo:

  • Vesna Krivec
  • Zorica  Pesek
  • Albin Žgajnar
  • Gorazd Razpotnik
  • Dejan Lenc

Srečnim nagrajencem iskereno čestitamo, ostalim sodelujočim pa se zahvaljujemo za sodelovanje in jim želimo več sreče prihodnjič!

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