Torek, 21. 7. 2026, 11.44
7 minut
SP 2026
To so nagrajenci nagradne igre Zadeni gol
Izžrebali smo šest nagrajencev, ki so sodelovali v nagradni igri Zadeni gol. Preverite, ali ste med njimi.
Srečni izžrebanci so:
Glavno nagrado - TV Hisense 55A7S prejme:
- Nika Stojakovič
5 x cvrtnik Hisense prejmejo:
- Vesna Krivec
- Zorica Pesek
- Albin Žgajnar
- Gorazd Razpotnik
- Dejan Lenc
Srečnim nagrajencem iskereno čestitamo, ostalim sodelujočim pa se zahvaljujemo za sodelovanje in jim želimo več sreče prihodnjič!