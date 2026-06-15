Slovenija bo gostila EP rokometašev do 20 let in kongres EHF

Slovenija bo leta 2028 gostila evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let, je sporočila Rokometna zveza Slovenije (RZS). Ob boku zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu, na katerem je slavila Barcelona, so na zasedanju izvršnega odbora krovne evropske zveze (EHF) določili, da bo Slovenija prihodnje leto gostila tudi redni kongres EHF.

Predsednik RZS Bor Rozman je v Kölnu izrazil zadovoljstvo po velikem uspehu slovenske delegacije izven igrišč.

"Uspelo nam je zagotoviti organizacijo kongresa EHF, ki bo prihodnjo jesen potekal v Sloveniji. Gre za dogodek izjemnega pomena za povezovanje slovenskega rokometa in utrjevanje našega položaja v evropskem prostoru, še posebej zato, ker se bodo na kongresu sprejemale pomembne odločitve, ki bodo vplivale na razvoj našega športa," je povedal predsednik RZS.

Kongres bo v Ljubljani na sporedu med 17. in 19. septembrom prihodnje leto. Ob tem je slovenska delegacija v Nemčiji pridobila tudi organizacijo EP do 20 let, ki bo leta 2028 potekal julija in avgusta.

"To bo nova priložnost, da pokažemo naše organizacijske sposobnosti na najvišji ravni, hkrati pa bo imela naša reprezentanca na domačem terenu odlično priložnost za odmeven rezultat," je še o tej temi dodal Rozman.

Tekmovanje bo leta 2028 tretjič potekalo v Celju z okolico, ki že tradicionalno velja za prizorišče mednarodnih rokometnih tekmovanj.

Foto: STA

Leta 2004 je Slovenija gostila evropsko moško člansko prvenstvo. Po daljšem premoru so v zadnjih letih v Celju leta 2017 in 2021 gostovala evropska prvenstva za dekleta do 19 let, za dve leti mlajše selekcije pa je bilo prvenstvo v Celju leta 2019. EP do 20 let je bilo v Sloveniji v letih 2018 in 2024, do 17 let pa pred šestimi leti.

Po soorganizaciji članskega evropskega prvenstva za rokometašice 2022 je istega leta poleti Celje gostilo še svetovno prvenstvo za rokometašice do 20 let.

V Kölnu je RZS med kandidate za odbor evropskih rokometašev in rokometašic pri EHF vključil Ano Gros in Blaža Janca. Odbor bo štel šest članov. Dva rokometaša in dve rokometašici bodo na letošnjih volitvah izvolili igralci sami, dva člana pa bo neposredno imenoval izvršni odbor EHF.

Evropsko prvenstvo za ženske leta 2030 bo potekalo v Belgiji in Franciji, soorganizaciji pa se lahko pridruži še Švica. Omenjeno evropsko prvenstvo bo prvo žensko prvenstvo, ki bo potekalo po novem tekmovalnem sistemu. Ta na prvi stopnici izločilnih bojev prinaša četrtfinalne boje.

Izvršni odbor je potrdil tudi nov predlog poteka tekmovanja v ligi prvakinj, v kateri bodo igrale tudi slovenske prvakinje iz vrst Krima. To bo zadnja sezona, ko se bo 16 ekip v prvem delu borilo v dveh osemčlanskih skupinah. S sezono 2027/28 se število sodelujočih ne bo spremenilo, bodo pa te uvodoma razdeljene v štiri skupine s po štirimi zasedbami.

Najboljše tri bodo napredovale v drugi del, ki bo potekal v dveh skupinah, dve najboljši ekipi iz slednjih pa se bosta prebili na zaključni turnir. Ekipe, ki bodo iz lige prvakinj izpadle po prvem delu, bodo tekmovanje nadaljevale v drugem delu evropske lige.