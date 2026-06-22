Slovenski reprezentant Blaž Janc in rokometni velikan Barcelona sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja do leta 2030, kar pomeni da bo 29-letnik kar desetletje preživel v dresu katalonskega kluba.

Desnokrilni rokometaš Blaž Janc že vse od leta 2020 uspešno igra za Barcelono, pri kateri bo še lep čas imel pomembno vlogo. Katalonski klub, aktualni zmagovalec lige prvakov, je na družbenem omrežju naznanil, da bo 29-letni levičar njihov dres nosil do 2030.

"Vsestranski levičar je vsako sezono pridobival veljavo, vrhunec pa je dosegel letošnji v prvi bojni liniji. Svoj briljantni mandat bo nadaljeval pri Barceloni. Slovenec, ključni igralec v načrtih Carlosa Ortege, bo dopolnil desetletje pri Blaugrani," so ob podaljšanju sodelovanja zapisali pri Barceloni, od katere pa se poslavlja drugi Slovenec Domen Makuc. MVP zaključnega turnirja lige prvakov se seli v Kiel.

Barcelona se je po letu 2024 znova vrnila na evropski prestol, potem ko je na zaključnem turnirju po podaljšku najprej ugnala Aalborg in v finalu še Füchse Berlin.