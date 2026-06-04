Črnogorci izgnali 87 Vučićevih kriminalcev. Vučić vrača: v Srbijo prepovedal vstop vsem Črnogorcem.

Državljani Črne gore od srede zvečer ne morejo prečkati meje s Srbijo. Ta ukrep so srbske oblasti sprejele po tem, ko je bilo z letališča Tivat v Črni gori zaradi ogrožanja nacionalne varnosti izgnanih 87 srbskih državljanov. Šlo naj bi za krog kriminalcev blizu Vučića, ki so na letališču v Tivatu pristali dva dneva pred vrhom EU-Zahodni Balkan.

Po poročanju časopisa Vijesti v sredo do 19.30 noben Črnogorec ni mogel prečkati meje s Srbijo prek mejnih prehodov Gostun, Jabuka in Dračenovac. Šlo naj bi sicer za začasni ukrep, ki bo trajal kratek čas.

Radiotelevizija Črna gora piše, da je promet na mejnih prehodih otežen, kontrole, ki jih izvaja srbska mejna policija, pa so podrobne. Na videoposnetku srbskega MUP z mejnega prehoda Gostun je mogoče videti dolgo vrsto avtomobilov, ki čakajo na vstop v Srbijo.

Granična policija Srbije vratila crnogorske državljane sa prelaza Gostun i Dračenovachttps://t.co/5cSThvyuwh pic.twitter.com/dzFo4s5PYf — RTCG (@RTCGme) June 3, 2026

Državljanom Črne gore priporočajo, da spremljajo promet na mejnih prehodih proti Srbiji prek kamer z mejnih prehodov in zahtevajo uradne informacije od srbskega ministrstva za notranje zadeve.

Izgnali osebe, obtožene hudih kaznivih dejanj, ki so blizu Vučiću

Državljanom Črne gore je Srbija vstop v državo prepovedala po tem, ko je črnogorska policija prepovedala vstop v Črno goro osebam iz Srbije, ki so prispele v Tivat, zaradi domnevnega suma rušilnih dejavnosti pred vrhom EU-Zahodni Balkan, ki se ga bo udeležil srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Na tivatskom aerodomu danas opsežne aktivnosti policije uoči Samita Evropska unija - Zapadni Balkan. Policija je identifikovala i bezbjednosno interesantne osobe, kontrolisala avion sa 87 putnika iz Srbije kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru.



Muškarci su letom vraćeni za… pic.twitter.com/FyNzs1YPcg — RTCG (@RTCGme) June 3, 2026

Vseh 87 potnikov s tega čarterskega poleta se je kasneje z istim letalom vrnilo v Beograd, je sporočila policija.

Časopis Vijesti navaja, da so med njimi osebe, obtožene hudih kaznivih dejanj, ki jih opozicijski mediji in aktivisti v Srbiji že leta označujejo za osebe, ki so blizu vladi Vučića.

Njegova vladajoča Srbska napredna stranka jih najame za shode, varovanje strankarskih prostorov in organizacijo protestov v podporo oblasti.