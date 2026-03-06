Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
6. 3. 2026,
21.51

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
vaterpolo

Petek, 6. 3. 2026, 21.51

1 ura, 12 minut

Vaterpolo, zaključni turnir regionalne lige AWL, četrtfinale

Triglav brez polfinala lige AWL

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Vaterpolo žoga splošna | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Vaterpolisti Triglava so na sklepnem turnirju v Mariboru ostali brez polfinala regionalne lige AWL. V četrtfinalu jih je izločila hrvaška Opatija po izvajanju petmetrovk z 21:19, v rednem delu se je tekma končala 17:17 (3:5, 4:3, 5:3, 5:6).

V izjemno tesni tekmi je Triglav v končnici zapravil zmago. Večji del tekme so bili v ospredju Hrvati, v tretjem delu pa si je Triglav priigral vodstvo z 12:10 in v zadnjem s 13:11.

Tekma se je še enkrat obrnila, a je Aljaž Troppan 48 sekund pred koncem zadel za 16:15. Sledila je zapravljena žoga Opatije in napad Triglava, pri katerem so imeli gostje s Hrvaške dve zaporedni izključitvi, kar pa Kranjčani niso znali kaznovati. Po dveh hitrih golih Opatije je Triglavu ostalo devet sekund in tik pred zadnjim piskom sirene je Aleksander Paunović vendarle poravnal na 17:17. Pri petmerovkah se je sreča nasmehnila Opatiji.

"Po taki tekmi sem preveč vroč za zbrano izjavo. Tako kot celo sezono smo tudi tokrat odigrali toplo-hladno. Preveč je bilo napak pri vseh, od mene, pa do najmlajšega igralca v vodi. To nasprotnik na tako tesni tekmi kaznuje in potem je tekmo težko dobiti. Celo sezono se nekako iščemo, tudi danes smo imeli dobre in slabe faze in Opatiji lahko le čestitam za zasluženo zmago," je po tekmi za STA povedal trener Triglava Krištof Štromajer.

Opatija bo v polfinalu v soboto igrala z mariborskim Branikom, ki bo finalni turnir izkoristil tudi za priprave na sklepni turnir pokala challenger prihodnji teden v Istanbulu. V drugem polfinalu pa se bo Ljubljana Slovan pomerila z branilci naslova zagrebško Mladostjo. Hrvati so na današnji prvi četrtfinalni tekmi premagali Ströck Dunaj z 11:10 (5:2, 1:3, 3:2, 2:3).

Triglav in Dunaj bosta igrala za peto mesto.

Slovenija Hrvaška Vaterpolo EP 2026
Sportal Slovenska reprezentanca dobila tekmece v svetovnem pokalu
Vaterpolo žoga splošna
Sportal Branik izgubil festival golov v Pristanu
vaterpolo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.