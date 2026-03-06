Triglav brez polfinala lige AWL

Vaterpolisti Triglava so na sklepnem turnirju v Mariboru ostali brez polfinala regionalne lige AWL. V četrtfinalu jih je izločila hrvaška Opatija po izvajanju petmetrovk z 21:19, v rednem delu se je tekma končala 17:17 (3:5, 4:3, 5:3, 5:6).

V izjemno tesni tekmi je Triglav v končnici zapravil zmago. Večji del tekme so bili v ospredju Hrvati, v tretjem delu pa si je Triglav priigral vodstvo z 12:10 in v zadnjem s 13:11.

Tekma se je še enkrat obrnila, a je Aljaž Troppan 48 sekund pred koncem zadel za 16:15. Sledila je zapravljena žoga Opatije in napad Triglava, pri katerem so imeli gostje s Hrvaške dve zaporedni izključitvi, kar pa Kranjčani niso znali kaznovati. Po dveh hitrih golih Opatije je Triglavu ostalo devet sekund in tik pred zadnjim piskom sirene je Aleksander Paunović vendarle poravnal na 17:17. Pri petmerovkah se je sreča nasmehnila Opatiji.

"Po taki tekmi sem preveč vroč za zbrano izjavo. Tako kot celo sezono smo tudi tokrat odigrali toplo-hladno. Preveč je bilo napak pri vseh, od mene, pa do najmlajšega igralca v vodi. To nasprotnik na tako tesni tekmi kaznuje in potem je tekmo težko dobiti. Celo sezono se nekako iščemo, tudi danes smo imeli dobre in slabe faze in Opatiji lahko le čestitam za zasluženo zmago," je po tekmi za STA povedal trener Triglava Krištof Štromajer.

Opatija bo v polfinalu v soboto igrala z mariborskim Branikom, ki bo finalni turnir izkoristil tudi za priprave na sklepni turnir pokala challenger prihodnji teden v Istanbulu. V drugem polfinalu pa se bo Ljubljana Slovan pomerila z branilci naslova zagrebško Mladostjo. Hrvati so na današnji prvi četrtfinalni tekmi premagali Ströck Dunaj z 11:10 (5:2, 1:3, 3:2, 2:3).

Triglav in Dunaj bosta igrala za peto mesto.