V Mestni občini Ljubljana so lani odstranili 889 nezakonitih oglasnih panojev, kar je po ocenah občinskega inšpektorata izjemno velik uspeh. Po njihovih ocenah je nezakonitih panojev še okoli 1.500. Povečujejo tudi priključenost na kanalizacijsko omrežje, doseči želijo 98-odstotno. Med izzivi v občini ostaja parkiranje. Problematika je v zadnjem času najbolj pereča predvsem na območju Štepanjskega naselja, kjer je od sredine letošnjega januarja parkiranje plačljivo. Kot je dejal Janković, bodo podobne spremembe najverjetneje uvedli tudi v drugih soseskah, naslednje bi tako lahko bile na vrsti Fužine.

Kot je na današnji novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića povedal vodja občinskega inšpektorata Luka Jukič, 889 odstranjenih nezakonitih oglasnih panojev v enem letu ocenjujejo kot izjemno velik uspeh. Januarja letos so jih odstranili še 51. Inšpektorat je po Jankovićevih besedah v zadnjih dveh letih opravil izvrstno delo. Kot je povedal, nekateri lastniki panojev te po pozivu inšpektorata odstranijo sami, druge pa odstrani občina in jim za to izstavi račun.

Doseči želijo 98-odstotno priključenost na kanalizacijsko omrežje

Jukič je predstavil tudi rezultate nadzora nad priklapljanjem objektov na javno kanalizacijsko omrežje. Po uvedbi inšpekcijskega postopka se je na omrežje priključilo 139 zavezancev, 42 zavezancem pa so naložili plačilo globe. "Občane, ki na kanalizacijsko omrežje še niso priključeni, a imajo pogoje za priklop, pozivamo, da to čim prej storijo," je dejal.

Leta 2008 je bila priključenost na kanalizacijsko omrežje v ljubljanski občini po njegovih besedah 68-odstotna, do leta 2017 so jo povečali na 88 odstotkov. Doseči želijo 98-odstotno priključenost. "Na tej osnovi bo ukinjenih 4.500 greznic, ki so veliki onesnaževalci okolja, predvsem pitne vode," je dodal. Prizadevanja na tem področju je izpostavil tudi Janković. Kot je dejal, ne razume, zakaj nekateri še vedno vztrajajo pri greznicah, čeprav jim je na voljo priklop na javno kanalizacijsko omrežje.

Naslednje bi lahko bile na vrsti Fužine

Med izzivi v občini ostaja tudi parkiranje. Problematika je v zadnjem času najbolj pereča na območju soseske Štepanjsko naselje, kjer je od sredine letošnjega januarja parkiranje plačljivo. Redarska služba je začela parkiranje tam temeljito nadzirati, vozila brez dovolilnice ali plačanega parkiranja pa odvažati. Vse to je močno vznemirilo tamkajšnje stanovalce, ki so na okrajno sodišče vložili motenjsko tožbo in tožbo proti vznemirjanju lastninske pravice zoper občino.

Kot je danes dejal Janković, verjame, da bodo mnogi prepoznali pozitivne učinke po spremembi parkirnega režima v tej soseski. Podobne spremembe bodo najverjetneje uvedli tudi v nekaterih drugih soseskah, a želijo najprej počakati na rezultate po spremembi v Štepanjskem naselju, je povedal. Po njegovem mnenju bi bile lahko naslednje na vrsti Fužine.

Odgovoril je tudi na vprašanje glede problematike večjega števila podgan v Savskem naselju. "Podgane ne pridejo zaradi gradbenih odpadkov," je poudaril in stanovalce pozval k ustreznemu odlaganju odpadne hrane.