P. P.

Sreda,
7. 1. 2026,
naložbe promet promet avtobusna postaja Ljubljana železniška postaja Ljubljana

Ljubljana ostaja brez avtobusne postaje, kot jo poznamo

Avtobusna postaja Ljubljana | Ljubljanska občina zemljišče avtobusne postaje nasproti kolodvora potrebuje za širitev Masarykove ceste v štiripasovnico.

Ljubljanska občina zemljišče avtobusne postaje nasproti kolodvora potrebuje za širitev Masarykove ceste v štiripasovnico.

Foto: STA

Ljubljanska glavna avtobusna postaja se bo marca preselila z zdajšnje lokacije pri kolodvoru na začasno mesto ob Masarykovi cesti, kjer je danes veliko makadamsko parkirišče. Tu bo glavna avtobusna postaja ostala do dokončanja nove postaje ob Vilharjevi cesti, a tudi potem lokaciji ob Masarykovi ostaja v funkciji avtobusne postaje, ki jo bosta uporabljala LPP in Nomago, poroča časnik Dnevnik.

Upravljanje glavne avtobusne postaje nasproti kolodvora, ki tu stoji od leta 1961, so v začetku leta prek svoje družbe Nomago prevzele Slovenske železnice. Ker je ta postaja v napoto načrtovani širitvi Masarykove ceste v štiripasovnico, jo bodo po napovedih ljubljanskega župana Zorana Jankovića za Dnevnik marca preselili nekaj sto metrov vzhodno na makadamsko parkirišče ob Masarykovo cesto.

Obstoječa lokacija glavne avtobusne postaje je obkrožena z rdečo, začasna lokacija z zeleno barvo in lokacija nove avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti z modro barvo. Glavna avtobusna postaja bo glede na zaplete in zamude pri gradnji nove avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti tu ostala vsaj dve leti, tudi po tem datumu pa ta lokacija ostaja v funkciji avtobusne postaje, le da bo ta na neki način pomožna. To je spet povezano z novo avtobusno postajo ob Vilharjevi cesti, ki so jo nekoliko komično na Slovenskih železnicah načrtovali kot premajhno, da bi sprejela ves predvideni promet.

Vizualizacija nove avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti. Slovenske železnice so zanjo dobile gradbeno dovoljenje, vendar se je nanj zaradi domnevnih nepravilnosti pri presoji vpliva na hrup pritožila okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green. Zato bodo tudi po njenem dokončanju nekateri prevozniki uporabljali dodatno lokacijo ob Masarykovi cesti, ki bo urejena kot južni avtobusni terminal. Janković je za Dnevnik napovedal, da bodo to lokacijo uporabljali v LPP in Nomagu.

Bo preusmeritev linije 6 edina sprememba za LPP?

Ob tem je treba opozoriti na dejstvo, da manj kot eno leto do dokončanja nove železniške postaje v Ljubljani sploh še ni jasno, kako bo reorganiziran avtobusni promet okrog potniškega centra, na kar je opozoril tudi arhitekt železniške postaje v pogovoru za Siol.net.

Da načrtov za preureditev potniškega prometa nimajo, je za Dnevnik potrdil tudi Janković, ki je dejal, da na LPP razmišljajo o tem, da bi avtobusno progo številka 6, ki povezuje Vič in Črnuče, preusmerili mimo Potniškega centra Ljubljana in Šmartinske ceste ter tako bolje povezali regionalne avtobuse z mestnimi. Če bo to na koncu edina sprememba, bo postalo jasno, da ambicij za celostno preureditev sheme linij LPP z izboljšanjem pogojev za avtobusni promet ni.

Stroka k preureditvi linij LPP, zagotovitvi rumenih pasov za avtobuse in uvedbi taktnega voznega reda poziva že več let, kot idealen trenutek za to pa izpostavlja ravno dokončanje nove železniške postaje.

Zakaj je selitev avtobusne postaje sploh potrebna?

Zaradi obsežne pozidave območja potniškega centra (že zgrajeni Situla in Vilharia, železniške postaje in Emonike v gradnji, načrtovanih avtobusne postaje, Nordike in stanovanjske soseske z neprofitnimi stanovanji nasproti Orto bara) se praktično celoten cestni obroč Trga OF, Masarykove, Vilharjeve in Dunajske širi v štiripasovnico, pri čemer naj bi bil en vozni pas rezerviran za javni potniški promet.

Največji zalogaj bosta širitev podvoza pri Orto baru in prometna ureditev Vilharjeve ceste, ki naj bi bila deloma razširjena v štiri-, deloma pa v tripasovnico, saj za širitev naj ne bi bilo dovolj prostora. Ravno s tem je povezana še ena zagata: nova avtobusna postaja je načrtovana ravno na tem območju, zato pogoji za ureditev njene prometne navezave niso ravno optimalni.

Še 500 novih stanovanj ob Masarykovi cesti?

Načrtovana soseska Nordika Janković je za Dnevnik napovedal še, da bo na vzhodni strani makadamskega parkirišča ob Masarykovi cesti družba Corwin konec januarja začela graditi 81 metrov visoko stolpnico Nordika, v kateri bo po napovedih okoli 290 stanovanj. "V prvih mesecih letošnjega leta Corwin na lokaciji projekta Nordika načrtuje izvedbo pripravljalnih del. Začetek gradnje stanovanjskega objekta bo po koncu postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki trenutno še poteka," so za Dnevnik povedali v družbi Corwin.

Stavbe ob Masarykovi cesti, ki jih bo občina porušila za širitev Masarykove ceste. Poleg širitve ceste občina tu načrtuje tudi gradnjo soseske z neprofitnimi stanovanji. Še nekoliko bolj vzhodno, ob ovinku nasproti Orto bara, naj bi ljubljanski stanovanjski sklad zgradil svojo stolpnico z od okoli 200 do 250 neprofitnimi stanovanji. A gre za projekt, ki je šele v pripravljalni fazi.

naložbe promet promet avtobusna postaja Ljubljana železniška postaja Ljubljana
