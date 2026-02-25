Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Sreda,
25. 2. 2026,
15.25

1 ura, 15 minut

Na smučišču Cerkno v nesreči poškodovani dve osebi

A. P. K.

Cerkno

Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info)

Danes se je na smučišču Cerkno zgodila nesreča, v kateri sta se v naletu dveh smučarjev poškodovali dve osebi. Ena od smučark je bila predvidoma huje poškodovana, poškodoval pa se je tudi drugi smučar, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Danes ob 12.45 se je na progi Lom na smučišču Cerkno zgodila nesreča, v kateri je prišlo do naleta dveh smučarjev, pri tem pa je bila ena oseba (smučarka) predvidoma huje poškodovana. Prav tako je bil poškodovan drugi smučar, so sporočili s policije.

Na kraju smučarske nesreče so posredovale tudi druge pristojne službe. Kasneje so oba ponesrečena s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policija še zbira dodatna obvestila, da bi ugotovili vse okoliščine nesreče na omenjenem smučišču, so še sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Cerkno smučarska poškodba nesreča nesreča smučanje
