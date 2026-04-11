Izraelsko zasebno obveščevalno podjetje Black Cube je danes potrdilo vpletenost v tajno operacijo proti državnim uradnikom in zasebnim interesnim skupinam na Cipru. Kot je pojasnilo, so želeli razkrinkati korupcijo.

Svetovalec ciprskega predsednika Nikosa Hristodulidesa je januarja odstopil, potem ko je na spletu zaokrožil video posnetek, v katerem je razpravljal o investicijskih projektih na Cipru.

Na posnetku je bil tudi poslovnež, ki je namigoval, da ima neposreden dostop do Hristodulidesa, ter nekdanji minister, ki je govoril o tem, kako donirati vladi. Vsi, ki so bili posneti v osemminutnem videoposnetku, so zanikali kakršne koli kršitve.

Black Cube sodeloval pri pripravi posnetka

Black Cube je v izjavi za ciprske medije, ki jo je poslal tudi agenciji Reuters, danes priznal, da je sodeloval pri pripravi video posnetka. Dodali so, da so "ponosni, da so razkrili korupcijo" in prispevali k ustvarjanju čistejšega poslovnega okolja na otoku.

"Podjetje Black Cube sodeluje s ciprskimi organi in je prepričano, da bodo ugotovili resnico ter odgovorne privedli pred sodišče," so navedli. Na vprašanje agencije Reuters, kdo so njihove stranke, pa niso odgovorili.

Vpletenost so potrdili, potem ko je o tem v petek prvič poročal ciprski časopis Politis.

Podjetje trdi, da si v vseh pravnih okoljih pridobi pravno svetovanje

Podjetje je dodalo, da si v vseh pravnih okoljih, v katerih deluje, pridobi pravno svetovanje, da bi zagotovilo zakonitost svojih dejavnosti.

Podjetje Black Cube, ki so ga leta 2011 ustanovili veterani izraelskih obveščevalnih služb, je postalo znano leta 2017, ko se je opravičilo za tajne operacije, ki jih je izvajalo v imenu hollywoodskega producenta Harveya Weinsteina, ki ga je več kot 50 žensk obtožilo spolnega nadlegovanja.

Sumi vpletenosti podjetja v slovenske parlamentarne volitve

V Sloveniji obstajajo sumi o vpletenosti podjetja Black Cube v nedavne parlamentarne volitve. Volilno kampanjo je zaznamovalo tuje vmešavanje, ki ga je nesporno potrdila Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova). Najprej so v javnost prišli anonimno objavljeni na skrivaj posneti avdio in video posnetki pogovorov več znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne, tja pa so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo. V njih so govorili o tem, kdo je v državi vpliven in tudi o domnevni koruptivnosti nekaterih funkcionarjev.

Nato pa je prišlo na dan, da so se decembra lani v Ljubljani na sedežu SDS mudili člani podjetja Black Cube, ki že leta uporablja opisano metodo prikritega snemanja v obveščevalnih akcijah po svetu. Predsednik SDS Janez Janša je priznal, da že dalj časa pozna enega od sodelavcev podjetja, nekdanjega izraelskega generalmajorja. Zanikal pa je, da bi SDS financirala ali organizirala prisluhe, ki so se anonimno objavljali na spletu.

Sova je vodstvo policije in tožilstvo konec marca obvestila o obstoju suma kaznivih dejanj glede delovanja paraobveščevalne agencije in njenih stikov s slovenskimi subjekti. Policija je v četrtek sporočila, da je v svojem informacijskem sistemu evidentirala tiste predstavnike omenjenega podjetja, o katerih jih je obvestila Sova. Če bodo želeli Slovenijo znova obiskati, jim bo izrečena prepoved vstopa v državo.

Preberite še: