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Avtor:
STA

Sreda,
3. 6. 2026,
21.02

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Lia Apostolovski

Sreda, 3. 6. 2026, 21.02

57 minut

Atletski miting srebrne serije v Atenah

Lia Apostolovski z izidom sezone tretja v skoku v višino v Atenah

Avtor:
STA

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Lia Apostolovski | Lia Apostolovski je na atletskem mitingu srebrne serije v Atenah osvojila tretje mesto. | Foto Reuters

Lia Apostolovski je na atletskem mitingu srebrne serije v Atenah osvojila tretje mesto.

Foto: Reuters

Ljubljančanka Lia Apostolovski je na atletskem mitingu srebrne serije v Atenah osvojila tretje mesto in s 1,88 metra dosegla njen najboljši izid sezone. Zmagala je Marija Vuković s črnogorskim rekordom 1,98 m. Maja Bedrač, druga slovenska tekmovalka, je bila šesta v skoku v daljino s 6,15 m (veter: +0,4 m/s).

Za Vuković, evropsko podprvakinjo leta 2022, je bila z 1,96 m tretja Angelina Topič, bronasta na lanskem svetovnem prvenstvu v Tokiu in srebrna na letošnjem dvoranskem SP na Poljskem. Avgusta letos bo v Birminghamu na evropskem prvenstvu branila srebro. V skoku v daljino je bila najboljša Romunka Alina Rotaru Kottmann s 6,61 m (+0,2). Romunka je bila tretja na SP v Budimpešti leta 2023.

Apostolovski je brez poprav preskočila 1,75, 1,80, 1,84 in 1,88 m. Nato je bila 1,91 m tokrat previsoka ovira za tekmovalko, katere največji uspeh doslej je bil bron na dvoranskem SP pred dvema letoma v Glasgowu.

"Vse višine sem zmogla v prvih skokih, suvereno sem skakala in bila zbrana. Le na 1,91 metra sem letvico trikrat podrla, čeprav sem imela tudi na tej višini lepe skoke. Vesela sem, da sem prišla znova prek 1,90 m. Naslednji nastop bom imela v Varšavi v nedeljo," je povedala Apostolovski.

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