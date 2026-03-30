Nadaljuje se srdit boj za končnico, Kopitarjevi opazujejo

V hokejski ligi NHL je do konca rednega dela sezone le še okoli deset tekem, za Anžeta Kopitarja in njegove Kralje le devet. Zato bodo Kalifornijci do četrtka, ko imajo na sporedu naslednjo tekmo, lahko le opazovali, kaj počno njihovi neposredni tekmeci za mesto v "play-offu".

V noči na torek je na sporedu pet tekem, New York Islanders gostijo Pittsburgh Penguins, Colorado Avalanche Calgary Flames, Anaheim Ducks Toronto Maple Leafs, San Jose Sharks St. Louis Blues in Vegas Golden Knights Vancouver Canucks.

Anže Kopitar bo z LA Kings na delu spet v noči na četrtek po slovenskem času, ko bo na domačem ledu pričakal St. Louis Blues. Nato sledi zgoščen ritem do konca rednega dela sezone, spopadi z Nashvillom (3. 4.)m Torontom (5. 4.), še enkrat Nashvillom (7. 4.), Vancouvrom (10. 4.), Edmontonom (11. 4.), Seattlom (14. 4.), spet Vancouvrom (15. 4.) in Calgaryjem (17. 4.).

Liga NHL, 30. marec

Lestvice

