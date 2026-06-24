Enej Kramberger v obrambi rdeče-belih iz Kidričevega

Enej Kramberger je četrta poletna okrepitev Nogometnega kluba Aluminij Kidričevo. Devetnajstletni bočni branilec se v Kidričevo vrača iz Maribora, kjer je bil nazadnje posojen član ljubljanske Ilirije 1911, so sporočili iz kluba v Kidričevem.

Devetnajstletni bočni branilec, ki je v svoji karieri že nosil dres rdeče-belih, se je iz kadetskih vrst odpravil v Domžale, od koder ga je pot vodila v Maribor, kjer je bil član mladinske zasedbe. Kot član Maribora je bil mladi bočni branilec v zimskem prestopnem roku posojen k ljubljanski Iliriji, kjer je v 2. slovenski nogometni ligi vknjižil 12 prvenstvenih nastopov.

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