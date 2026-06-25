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Avtor:
Ž. L.

Četrtek,
25. 6. 2026,
9.37

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Četrtek, 25. 6. 2026, 9.37

1 ura, 16 minut

Nogometna tržnica, 25. junij

Zlatko Zahović našel prvo okrepitev: v Ljudski vrt se vrača še en znan obraz

Avtor:
Ž. L.

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Zlatko Zahović | Zlatko Zahović je v Ljudski vrt vrnil Beharja Feto. | Foto Jure Banfi

Zlatko Zahović je v Ljudski vrt vrnil Beharja Feto.

Foto: Jure Banfi

Pestro dogajanje na slovenski nogometni tržnici se nadaljuje tudi na praznični četrtek. Zlatko Zahović je svojo prvo okrepitev po ponovnem prevzemu vloge športnega direktorja Maribora našel v Kidričevem. Pod Kalvarijo so znova pozdravili Beharja Feto.

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Zlatko Zahović, z njim Darko Milanič, zdaj pa še Behar Feta. V Ljudskem vrtu je v teh dneh vse v znamenju vračanja starih obrazov in zaenkrat so navijači vijoličastih nad tem (upravičeno) navdušeni.

"Po predstavitvi športnega direktorja in trenerja so na vrsti okrepitve. Prvi nov obraz ne potrebuje dodatne predstavitve. Deset golov, pokalni naslov in - povratna vozovnica v Ljudski vrt. Behar Feta spet v vijoličastem," so v četrtkovem jutru zapisali pri Mariboru in oznanili prvo okrepitev v novi Zahovićevi eri.

Feta je slovenske nogometne zelenice spoznaval prav v dresu Maribora. Vijoličasto je prvič nosil v sezoni 2023/24, kasneje je kot posojen nogometaš igral še za Domžale, lansko poletje pa je kot prost nogometaš okrepil vrste Aluminija.

V Kidričevem se je počutil odlično, bil je med najučinkovitejšimi napadalci državnega prvenstva, dobro sezono pa je unovčil z vrnitvijo k šestnajstkratnim slovenskim prvakom. Na vhodnih vratih Ljudskega vrta se v prihodnjih dneh in tednih obeta še precej več prometa.

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