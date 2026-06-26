NK Maribor je okrepil 33-letni branilec Miha Blažič. "Iskali smo nekoga, ki lahko poveže obrambo," je ob podpisu pogodbe s Koprčanom dejal športni direktor vijoličnih Zlatko Zahović. Blažič, ki je zbral tudi 32 nastopov v članski reprezentanci, je nazadnje igral v Združenih arabskih Emiratih, v domače okolje pa se vrača po skoraj desetletju igranja v tujini. Z Mariborom je sklenil pogodbo do poletja 2028. Novega poletnega novinca je predstavila tudi ljubljanska Olimpija. V Stožicah bo nadaljeval kariero gruzijski nogometaš Davit Kobouri. Koper se je okrepil s Srbom Filipom Bačkuljo.

"Miha ima kilometrino v mednarodnem nogometu, s svojimi izkušnjami, identiteto in vodstvenimi sposobnostmi lahko poskrbi za utrditev obrambe, da bo ostali del ekipe deloval bolj mirno in zanesljivo. Prepričan sem, da se bo zelo hitro prilagodil in s profesionalnostjo, o kateri ni dvoma, z izkušnjami iz lige prvakov, lige Europa ter francoske lige pa bo pomenil dodano vrednost. Igral je v zahtevnih ligah in velikih klubih, tudi ta merila smo upoštevali pri izbiri. Nogometna ekipa je mozaik, Miha pa bo zelo pomemben del tega mozaika," je še povedal Zlatko Zahović, ki je po vrnitvi v Maribor takoj zavihal rokave in se lotil sestave ekipe, s katero bodo vijolični spet konkurenčni za naslov slovenskega prvaka.

Miha Blažič je prve nogometne korake naredil v domačem Kopru, leta 2011 zaigral tudi za člansko ekipo kanarčkov, nato pa leta 2015 prestopil v Domžale, od koder ga je pot vodila v tujino. V madžarski Ferencvaroš, francoski Angers, poljski Lech Poznan in nazadnje Kalbo v ZAE. Do udeležbe na Euru 2024 je bil dolgoletni član slovenske reprezentance, majico z državnim grbom pa je oblekel 32-krat v članski konkurenci.

"To, da bom dal vse od sebe, ni vprašljivo"

"Pogovori niso trajali dolgo, kar dokazuje, da sta bili želja in volja na obeh straneh enaki. Še pred dvema mesecema sva bila tekmeca in na nasprotnih straneh, zdaj bom delal pod taktirko Darka Milaniča in se že veselim sodelovanja. Med vmesnimi postajami v tujini sem pridobil dragocene izkušnje, kot najpomembnejše bi izpostavil obdobje pri Ferencvarošu, tam sem bil tudi najdlje. Ko sem odšel iz Slovenije, je bil Maribor na vrhu in je igral v Evropi. Vedno, ko sem prihajal igrat v Ljudski vrt, je bilo težko igrati in vedno je bil prisoten poseben občutek. Zdaj to spet doživljam, prvi vtisi ob prihodu po dogovoru s športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem so odlični in upam, da bomo s skupnimi močmi klub spet vrnili na uspešno pot. Najprej si želim, da bi čim boljše pripravljen dočakal uraden začetek v vijoličastem. To, da bom dal vse od sebe, ni vprašljivo. Pomembno je, da se čim prej prilagodim okolju in ekipi dodam svoje kvalitete ter izkušnje. Upam, da bom opravil delo, zaradi katerega so me pripeljali, in izpolnil pričakovanja," je ob sklenitvi dogovora za spletno stran kluba povedal Miha Blažič, ki je podpisal pogodbo, veljavno do poletja 2028.

Gruzijec okrepil Olimpijo, Brazilec si je strgal ahilovo tetivo

Gruzijski nogometaš Davit Kobouri je nova okrepitev ljubljanske Olimpije, je klub sporočil na spletni strani. Osemindvajsetletnik je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. Ljubljančani so na družbenih omrežjih obenem objavili, da si je na pripravljalni tekmi proti albanski Vllaznii novinec Xande strgal ahilovo tetivo.

✍🏻🐉 Nova moč v obrambni vrsti Zmajev je 28-letni Gruzijec Davit Kobouri!



Nekdanji član madžarskega Ujpesta je z NK Olimpija Ljubljana podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja.



📝 https://t.co/iRMdJ7q5CH pic.twitter.com/5rODNdUSMo — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) June 26, 2026

Kobouri, osrednji branilec, je svojo nogometno pot začel v rodni Gruziji pri Dinamu iz Tbilisija, s katerim je osvojil štiri naslove državnega prvaka in dve superpokalni lovoriki. Redno je nastopal tudi v kvalifikacijah za evropska klubska tekmovanja. Nekdanji mladi reprezentant Gruzije se je po 200 nastopih v dresu Dinama Tbilisi nato preselil na Madžarsko, kjer je okrepil Ujpest ter zbral 40 nastopov.

"Zelo sem zadovoljen in motiviran, da prihajam v Ljubljano. S klubom imamo enake cilje in ambicije. Želim se boriti za vrh lestvice ter osvajati lovorike. Dal bom vse od sebe, da bom pomagal ekipi in klubu uresničiti vse zastavljene cilje," je v izjavi za klub dejal Gruzijec.

Brazilec Xande bo najverjetneje prvič zaigral za Olimpijo šele v prihodnjem koledarskem letu. Foto: NK Olimpija Ljubljana

Iz vrst ljubljanskega kluba, ki ga od letošnjega poletja vodi Mišo Brečko, pa so sporočili, da je eden od letošnjih novincev, Brazilec Xande, utrpel hudo poškodbo in bo odsoten večji del sezone 2026/27. Xande si je namreč na prijateljski tekmi z Vllaznio, ki so jo Ljubljančani dobili s 4:0, strgal ahilovo tetivo, okrevanje pa bo trajalo najmanj šest mesecev. Petindvajsetletnik je pred dnevi Olimpijo okrepil iz vrst Spartaka iz Varne.

V Koper prihaja Srb

Iz vrst Kopra, ki bo dva dni prej gostoval v Lendavi pri Nafti, pa so sporočili, da je ekipo okrepil Srb Filip Bačkulja. Gre za štiriindvajsetletnega vsestranskega branilca, ki je nazadnje igral za Novi Pazar. Z drugouvrščeno zasedbo prejšnje sezone je podpisal dveletno pogodbo.

Bačkulja je v preteklem tekmovalnem obdobju v srbskem državnem prvenstvu odigral 21 tekem, skupno pa 24 v vseh tekmovanjih.

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